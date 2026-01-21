快訊

結合歷史與永續 淡水古蹟博物館商店「滬尾公行」亮相

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院推出限量款品牌圍巾。記者張策／攝影
淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院推出限量款品牌圍巾。記者張策／攝影

新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店「滬尾公行」即日起開幕。歷經半年整修，原行政辦公室轉型為全新展售空間，結合永續設計與友善環境概念，延伸古蹟建築氛圍，提供遊客更舒適、多元的購物體驗，也展現博物館推動永續經營與文化創新的具體成果。

淡水古蹟博物館文化商店自去年6月起閉店整修，近日重新對外營運，並命名為「滬尾公行」。「滬尾」為淡水舊稱，「公行」則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名呼應淡水歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。擔任空間諮詢顧問的新北市設計中心總監連國輝指出，空間設計利用落地窗與玻璃屋頂引入淡水天光，營造明亮通透的氛圍，並搭配多樣植栽，放大視覺空間感，同時兼顧綠美化與節能減碳。

連國輝表示，店內展示櫃由舊有展覽物件改造而成，採移動式設計，可依需求彈性調整櫃位，落實ESG中「環境友善」與「永續利用」精神，讓文化商店在營運與設計層面同步實踐永續理念。

為慶祝「滬尾公行」開幕並迎接農曆年節，淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院推出限量款品牌圍巾。圍巾以淡古全新識別「THM」為設計主軸，採橫編提花與雙面異色織法，觸感親膚、保暖度佳，2月22日前特價799元。新北市長侯友宜日前已於「閃耀新北1314跨河煙火」活動中搶先配戴亮相，吸引不少民眾關注。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，目前「滬尾公行」進駐16間寄賣廠商，商品橫跨文創設計、生活選物與在地特色，並設有新北設計中心、新北市文化基金會專櫃，共同推廣新北文化之美。她也透露，今年將持續推動遊客中心整修、新設藝文沙龍空間，以及成立「滬尾公行」二號店，全面提升軟硬體服務，提供國內外遊客更優質的參觀體驗。

新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店「滬尾公行」即日起開幕。記者張策／攝影
新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店「滬尾公行」即日起開幕。記者張策／攝影

