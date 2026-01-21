快訊

配合工程施作 國1林口南下路段連2晚全線封閉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
交通部高公局辦理國道1號林口交流道改善工程，本月26、27日連續2晚封閉部分路段，呼籲用路人提前改道。示意圖／本報資料照
交通部高公局辦理國道1號林口交流道改善工程，本月26、27日連續2晚封閉部分路段，呼籲用路人提前改道。示意圖／本報資料照

交通部高速公路局辦理國道1號林口交流道改善工程，1月26、27日連續2天，每天深夜10時至隔天上午6時封閉南下40.3公里至41.2公里主線路段與林口B南向出口匝道，呼籲用路人留意並提前改道。

高公局第一新建工程分局指出，高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程」橫跨國1高架橋鋼箱梁塗裝作業，有封閉部分路段需求，屆時南下所有車道將全線封閉，車輛無法通行。

高公局表示，工程將於深夜進行，道路封閉期間，所有車輛須於林口A南出匝道駛離國道，有續行需求車輛建議執行八德路從林口A入匝道再駛入國道。施工期間，行經管制區域車輛請減速慢行並依指示牌面、工程單位引導，確保行車安全。若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。

林口 國道 高公局

相關新聞

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

1.1萬元入住北市文教區17坪房 興隆社宅E區招租了

北市社宅去年5度招租，超過5.1萬件申請案。北市住宅及都市更新中心今宣布，文山區興隆社宅E區247戶即日起至2月3日開放...

北市「花IN台北」花季活動開跑 「喵喵」氣偶日夜都好看

2026年台北市「花IN台北」花季活動開跑。今年首發活動在北市府市政大樓東南角廣場設置「春之幻境溫室」巨大「喵喵」氣偶；...

強化台北車站特定區維安 北市府22日跨單位聯合危安演練

為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府將於2026年1月22日14到15時期間，於台北車站特定區...

新北加碼體育預算達34億元 侯友宜：以實質後盾留住優秀人才

運動員培育過程十分辛苦，新北市體育局今在市政會議專案以運動人才培育為主題報告，新北市長侯友宜宣布，今年體育預算達34億元...

