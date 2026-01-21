配合工程施作 國1林口南下路段連2晚全線封閉

交通部高速公路局辦理國道1號林口交流道改善工程，1月26、27日連續2天，每天深夜10時至隔天上午6時封閉南下40.3公里至41.2公里主線路段與林口B南向出口匝道，呼籲用路人留意並提前改道。

高公局第一新建工程分局指出，高公局辦理「國道1號林口交流道改善工程」橫跨國1高架橋鋼箱梁塗裝作業，有封閉部分路段需求，屆時南下所有車道將全線封閉，車輛無法通行。

高公局表示，工程將於深夜進行，道路封閉期間，所有車輛須於林口A南出匝道駛離國道，有續行需求車輛建議執行八德路從林口A入匝道再駛入國道。施工期間，行經管制區域車輛請減速慢行並依指示牌面、工程單位引導，確保行車安全。若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。