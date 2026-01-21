快訊

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

聽新聞
0:00 / 0:00

1.1萬元入住北市文教區17坪房 興隆社宅E區招租了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區興隆社宅E區247戶即日起招租。圖／北市住都中心提供
北市文山區興隆社宅E區247戶即日起招租。圖／北市住都中心提供

北市社宅去年5度招租，超過5.1萬件申請案。北市住宅及都市更新中心今宣布，文山區興隆社宅E區247戶即日起至2月3日開放申請，月租最低1.1萬多元，另同步受理興隆D1區與D2區、景文、莒光及南港機廠1區共5處社宅招租申請。

興隆E區為1棟地下4層、地上20層的建物，鄰近木柵公園、文山公園、道南河濱公園、萬芳醫院、台北市立動物園，周邊還有中山國小、明道國小、木柵國中、再興中學、景美女中、木柵高工、萬芳高中、台灣戲曲學院、世新大學等多所學校；公車路線密集，可達木柵、景美、公館及雙北市，可轉乘公車至捷運文湖線景美站、萬芳醫院站。

興隆E區招租247戶，包含一房型17坪、18坪、19坪、24坪共180戶，二房型26坪、28坪、30坪共51戶，以及三房型38坪16戶；提供在地區里戶（含在地就學就業）、設籍北市市民戶、未設籍北市但在北市就學就業戶、原住民族戶、安康平宅安置戶及其他特殊情形身分戶等身分申租。

租金包含管理費，一房型1萬1515元至1萬5580元不等、二房型1萬7770元至2萬150元、三房型為2萬5510元。住都中心考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。

住都中心指出，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序名單。

另外，興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠1區共5處社宅同步招租。住都中心指出，釋出44戶空戶包含興隆D2區的原住民族戶別一房型1戶，南港機廠1區的低收入戶別一房型43戶；其餘社宅房型目前皆無空戶釋出，依規定先行收件，後續將依抽籤順序及評點分數高低排序來建立候補名冊，待有空戶出缺，再通知遞補。

有意申請者可善用北市府上周推出的「台北市社宅統一登記平台」，只要「登入、資料填寫、授權、確認」4步驟，即可成為社宅的準申請人，接著按下「我要申請社宅」，即完成該社宅的正式申請作業。

住都中心說，考量民眾尚在熟悉該系統，此次社宅招租採線上、紙本並行雙軌制，以網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請。有意申請者須填寫申請書並備妥相關文件，或於受理申請期間上網至北市社宅統一登記平台線上完成登記並申請，或親送或掛號郵寄至北市住都中心辦公室。

北市文山區興隆社宅E區為1棟地下4層、地上20層的建物。圖／北市住都中心提供
北市文山區興隆社宅E區為1棟地下4層、地上20層的建物。圖／北市住都中心提供
北市住都中心今起招租興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠1區共5處社宅同步招租。此為興隆社宅D1區。圖／北市住都中心提供
北市住都中心今起招租興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠1區共5處社宅同步招租。此為興隆社宅D1區。圖／北市住都中心提供

台北市立動物園 社宅 原住民族

延伸閱讀

經濟日報社論／社宅納入促參欠缺誘因 恐淪口號

北市二殯回饋金 新增5里過關

強烈冷氣團南下 北市周五前濕冷...文山、南港等可能10℃低溫

桃園中央興辦社會住宅「慈文安居」 保留20%婚育戶供不應求

相關新聞

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

配合工程施作 國1林口南下路段連2晚全線封閉

交通部高速公路局辦理國道1號林口交流道改善工程，1月26、27日連續2天，每天深夜10時至隔天上午6時封閉南下40.3公...

1.1萬元入住北市文教區17坪房 興隆社宅E區招租了

北市社宅去年5度招租，超過5.1萬件申請案。北市住宅及都市更新中心今宣布，文山區興隆社宅E區247戶即日起至2月3日開放...

北市「花IN台北」花季活動開跑 「喵喵」氣偶日夜都好看

2026年台北市「花IN台北」花季活動開跑。今年首發活動在北市府市政大樓東南角廣場設置「春之幻境溫室」巨大「喵喵」氣偶；...

強化台北車站特定區維安 北市府22日跨單位聯合危安演練

為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府將於2026年1月22日14到15時期間，於台北車站特定區...

新北加碼體育預算達34億元 侯友宜：以實質後盾留住優秀人才

運動員培育過程十分辛苦，新北市體育局今在市政會議專案以運動人才培育為主題報告，新北市長侯友宜宣布，今年體育預算達34億元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。