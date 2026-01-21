1.1萬元入住北市文教區17坪房 興隆社宅E區招租了

北市社宅去年5度招租，超過5.1萬件申請案。北市住宅及都市更新中心今宣布，文山區興隆社宅E區247戶即日起至2月3日開放申請，月租最低1.1萬多元，另同步受理興隆D1區與D2區、景文、莒光及南港機廠1區共5處社宅招租申請。

興隆E區為1棟地下4層、地上20層的建物，鄰近木柵公園、文山公園、道南河濱公園、萬芳醫院、台北市立動物園，周邊還有中山國小、明道國小、木柵國中、再興中學、景美女中、木柵高工、萬芳高中、台灣戲曲學院、世新大學等多所學校；公車路線密集，可達木柵、景美、公館及雙北市，可轉乘公車至捷運文湖線景美站、萬芳醫院站。

興隆E區招租247戶，包含一房型17坪、18坪、19坪、24坪共180戶，二房型26坪、28坪、30坪共51戶，以及三房型38坪16戶；提供在地區里戶（含在地就學就業）、設籍北市市民戶、未設籍北市但在北市就學就業戶、原住民族戶、安康平宅安置戶及其他特殊情形身分戶等身分申租。

租金包含管理費，一房型1萬1515元至1萬5580元不等、二房型1萬7770元至2萬150元、三房型為2萬5510元。住都中心考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。

住都中心指出，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序名單。

另外，興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠1區共5處社宅同步招租。住都中心指出，釋出44戶空戶包含興隆D2區的原住民族戶別一房型1戶，南港機廠1區的低收入戶別一房型43戶；其餘社宅房型目前皆無空戶釋出，依規定先行收件，後續將依抽籤順序及評點分數高低排序來建立候補名冊，待有空戶出缺，再通知遞補。

有意申請者可善用北市府上周推出的「台北市社宅統一登記平台」，只要「登入、資料填寫、授權、確認」4步驟，即可成為社宅的準申請人，接著按下「我要申請社宅」，即完成該社宅的正式申請作業。