北市「花IN台北」花季活動開跑 「喵喵」氣偶日夜都好看

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「花IN台北」花季活動裝置藝術「春之幻境溫室」。圖／北市公園提供
「花IN台北」花季活動裝置藝術「春之幻境溫室」。圖／北市公園提供

2026年台北市「花IN台北」花季活動開跑。今年首發活動在北市府市政大樓東南角廣場設置「春之幻境溫室」巨大「喵喵」氣偶；陸續登場的分別有台北茶花展、樂活夜櫻季、陽明山花季、三層崎花海、樟樹步道花海等。

北市公園處長藍舒凢表示，花IN台北花季活動已經正式開跑，今年特別與擁有近10萬粉絲的插畫家A ee mi老師合作，將招牌角色「喵喵」設定為園丁隊長，帶領民眾探索台北花季。限定展期的藝術裝置「春之幻境溫室」設置在松智、松壽路口，以橘紅色百合紙雕花藝，展現春天溫暖又明亮的色澤。

公園處園藝管理所主任王淑雅指出，這次橘紅色百合紙雕花藝作品，是邀請曾與CHANEL、DIOR、GUCCI…等多個國際知名品牌合作過的「LI PaPer ART紙雕藝術工房」王莉陵老師操刀，以純手工打造超現實尺寸的「巨型橘紅百合花」，象徵熱情、歡愉與朝氣蓬勃的橘紅百合，營造出如童趣奇幻空間。

公園處表示，這次「春之幻境溫室」期間限定藝術裝置，除了拍照打卡，只要將照片上傳社群並完成指定動作就有機會抽中「花IN台北・城市漫遊包組」限量紀念品，可鎖定「花IN台北」官網，並隨時關注「公園新花漾」FB粉絲專頁。

公園處也公布花IN台北園丁「喵喵」拍美照・抽好禮活動辦法，活動期間：20261月20至3月1日。

活動三步驟：

STEP 1：追蹤「公園新花漾」FB / 「台北新花漾」IG

STEP 2：拍下「春之幻境溫室」現場裝置藝術或合照

STEP 3：FB或IG擇一社群分享，即可參加抽獎！

FB：將照片留言於指定貼文下，並標註兩位朋友，即可參加抽獎。

IG：將照片在您的IG公開發文，並tag @taipeiflowers 與標註兩位朋友，即可參加抽獎。有機會抽中花IN台北・城市漫遊包組。

「花IN台北」花季活動裝置藝術「春之幻境溫室」夜間成亮點。圖／北市公園提供
「花IN台北」花季活動裝置藝術「春之幻境溫室」夜間成亮點。圖／北市公園提供

