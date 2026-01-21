新北加碼體育預算達34億元 侯友宜：以實質後盾留住優秀人才

運動員培育過程十分辛苦，新北市體育局今在市政會議專案以運動人才培育為主題報告，新北市長侯友宜宣布，今年體育預算達34億元，大幅增列10億元，將精準投入四級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞臺，並拍板全中運金牌選手訓練金調升至每月1萬3000元，以最實質的後盾留住優秀人才。

侯友宜表示，要提供選手專業化、科學化的培訓環境，必須有充足的資源挹注，在今年體育預算增加10億元支持下，市府全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度。

除了先前已宣布全國運動會（全運會）金牌選手每月訓練補助金調升至2萬5000元外，侯友宜表示，今日再加碼宣布，未來「全中運金牌選手訓補金」也將提升至每月1萬3000元，讓選手在國、高中基層打拚階段，就能獲得穩定支持，安心留在新北訓練。

在硬體建設方面，侯友宜強調，要打造運動場館為「專業訓練基地」，未來新北市至少有24座運動中心，並持續落實一館一特色政策，提供專項訓練場域。今年將完工啟用蘆洲、板橋第二運動中心，其中板橋第二運動中心設置專業級自由車訓練室，成為光復高中等重點學校的培訓基地。侯友宜也指示體育局持續將學校運動團隊專項培訓需求，納入未來第二運動中心特色規畫。

體育局報告指出，自2019年迄今已完成60個運動聚點，滿足全民運動與選手培訓需求，同時積極優化專業賽事場地，包含板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地；另外在去年底新莊田徑場全新改裝成三色跑道、FIFA認證國際級新莊足球場也全新更換人工草皮等，提供選手高品質訓練環境。