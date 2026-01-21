新北市美術館開幕將滿周年 月參觀人次剩3萬

新北市美術館去年4月開館，一度衝上一個月21萬人次參觀紀錄，但後繼無力，人數持續下探，去年12月更只剩3.7萬人次參觀，引發議論。地方認為，市府不可消極將希望全寄託在尚未通車的捷運三鶯線上，跨局處整合，從改善老街硬體、公車接駁班次，到串聯美術館與鶯歌商圈都應逐步到位，勿讓在地商家在捷運通車前，就先面臨無人過問的寒冬。

新北市美術館去年4月25日開館，當月雖然只有6天，但入園人次達4.9萬人次，5月因免門票加上世壯運閉幕活動，一度暴增到21萬人次，但根據統計資料，6月降至17萬人次、7月8.2萬人次、8月7.7萬人次，9月則到了4.7萬人次。

10月因為國慶升旗活動，入園人次回到7.1萬人次，不過最新統計11月再降至5萬，12月更只有3.7萬跌入谷底。

新北市美術館回應，觀眾人次變化主要受免門票政策、戶外大型活動帶動，還有展覽換展期、季節天候整等多重因素影響，整體仍落在新館營運初期可預期區間屬正常波動。

美術館說，7月1日啟動售票後，每月入園平均人數逾6萬人次，與國內其他同性質公立美術館相較，多數館舍在非免票、非大型節慶或國際大展期間，單月人次約莫4萬至6萬人次。

館方說，去年11月起逐步透過展覽、活動與行銷整合導入新動能，包括辦理「新生地藝術節」，吸引不同族群進館參與，同時透過社群平台與數位宣傳強化能見度。

2026年館方規畫多元類型主題展覽，如國際大型展覽「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」和以民間藝術為題的多項展覽，以吸引在地和跨區域的多樣化觀眾；因應捷運三鶯線通車後交通可及性的大幅提升，館方將規畫結合藝術與公共空間的公眾參與性活動。

新北文化局說，新北市美術館除展覽，場地也開放公私立單位借用，舉辦多元型態活動，擴大場館使用情境，以去年10月斯巴達障礙賽為例，近8000名參賽選手及陪同親友齊聚美術館園區，不僅活化戶外空間，也有效帶動入館參觀與周邊人流。

市府各局處也善用美術館戶外園區辦理活動，讓不同族群在參與活動的同時，自然走進美術館，形成「活動帶動參觀、參觀深化文化體驗」的良性循環；為迎接美術館開館周年，並響應三鶯捷運線通車，文化局預計於4至6月間於美術館園區推出系列活動，吸引民眾多次到訪。

新北市議員卓冠廷表示，新北美術館參觀人次的雪崩式下滑，印證市府長期對三鶯觀光資源投入不足，他連續三次總質詢都強調，美術館開幕時曾帶動鶯歌老街人次大幅飆升，證明美術館絕對有刺激整體觀光的能量，市府不能無視這股潛力，一味消極地將希望全寄託在尚未通車的捷運三鶯線上，把「等捷運」當成觀光低迷的藉口。

卓冠廷認為，提升觀光是打團體戰，市府各局處應跳脫本位主義，文化局埋頭做美術館、經發局只顧老街，導致資源無法有效發揮，市府應即刻檢討並進行跨局處整合，從改善老街硬體、公車接駁班次，到串聯美術館與鶯歌商圈都應逐步到位，勿讓在地商家在捷運通車前，就先面臨無人過問的寒冬。