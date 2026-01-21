快訊

貝嫂被封史上最惡婆婆！長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

狂殺二房東297刀…嗜賭翁行乞+補助月入6萬還享送餐服務 「只想嚇他」求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
西門地下街再造，整體打造出高科技、賽博龐克感的設計。記者邱書昱／攝影
西門地下街再造，整體打造出高科技、賽博龐克感的設計。記者邱書昱／攝影

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示，預估營運穩定後，以年收1億元為目標，也增加業外收入。

北捷表示，去年年底完成淡水信義線台北車站B3層大廳空間優化，搭配極簡灰白質感、清晰指標與燈帶導引後，西門地下街的整體再造計畫也於近日完工，空間設計採用深灰色調性結合霓虹光影，地板上的斑馬線與車道線設計，呈現地下城市風貌。

北捷介紹，西門地下街全長215公尺，總面積約931坪，店舖面積約385坪，設有3處廣場、通道與多間店鋪空間，最尾端則是保留跳舞區。

記者實際走訪地下街，與過往灰暗色調不同，整體氛圍凸顯出賽博龐克感，也吸引不少年輕族群體驗逛街。北捷說，地下街廊道，則以捷運列車為設計靈感，巧妙融入列車車門、把手與車窗等「裝置藝術」，一起「搭乘」捷運到充滿想像力的動漫世界。

店面部分，北捷介紹，推出動漫、二次元、K-pop、遊戲、潮玩與特色餐飲的主題商場。包含知名漫畫火影忍者中，一樂拉麵也搬到地下街，以及動漫指標店Animate、人氣周邊品牌FANFANS、FANME、星宇文創等。

北捷說，為了歡慶開幕，1月26日至3月1日，當日消費滿額1000元，憑發票或消費明細到服務臺，可抽扭蛋一次，數量有限抽完為止。

北捷近期盤點並整修地下街區，包含廣告、店面招租等進而補貼業內收入。西門地下街由新想公司經營，目前有多家指標性品牌與該公司洽談進駐中，營運穩定後，年度營收挑戰1億元做為階段性目標。實際收入仍將視品牌進駐後及整體人流表現滾動式調整評估。

西門地下街尾端也留有原先的跳舞區。記者邱書昱／攝影
西門地下街尾端也留有原先的跳舞區。記者邱書昱／攝影
北捷表示，西門地下街廊道，則以捷運列車為設計靈感，巧妙融入列車車門。記者邱書昱／攝影
北捷表示，西門地下街廊道，則以捷運列車為設計靈感，巧妙融入列車車門。記者邱書昱／攝影

台北捷運 設計

延伸閱讀

學測首日北捷跑馬燈「17字」應援 網友感動：情緒價值拉滿

自營29年…北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

捷運上拿剪刀問要不要剪髮 北捷要罰了

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

相關新聞

新北三芝里長反映漁港太淺 市府評估改善

新北市長侯友宜昨到石門、三芝主持行動治理座談會，里長建議在綠石槽公園增設體健設施，綠石槽木棧道及景觀平台，銜接富基富貴角...

社子島反區段徵收居民 批「柯規蔣隨」

社子島自救會昨帶著1156份居民簽署的「反對區段徵收」意見書，赴內政部提3大訴求，批北市前市長柯文哲為追求政績，強制區段...

社子島開發爭議 里長：97%居民贊成區徵

社子島禁建逾半世紀，開發聲浪不斷，社子島促進會指出，開發能把長久問題一次解決，大家重新公平分配居住面積，盼市府盡量戶戶安...

北市二殯回饋金 新增5里過關

北市一殯拆除後，殯葬量能全移至大安區的二殯（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，市府修正「北市立殯儀館回饋地方自治條例」，回...

北市府總預算過關 今年刪2.3億

中央總預算案持續卡關，北市府今年總預算也遲遲未過，議會臨時大會昨上演表決大戰，藍綠黨團均祭出甲級動員，針對政黨協商仍無共...

賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。