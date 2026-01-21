賽博龐克感！北捷「這處」地下街再造完工 目標年收1億

台北捷運西門站地下街近期完成再造計畫，整體打造出科技感十足的霓虹光影，並導入二次元動漫、K-pop、潮流玩具等。北捷表示，預估營運穩定後，以年收1億元為目標，也增加業外收入。

北捷表示，去年年底完成淡水信義線台北車站B3層大廳空間優化，搭配極簡灰白質感、清晰指標與燈帶導引後，西門地下街的整體再造計畫也於近日完工，空間設計採用深灰色調性結合霓虹光影，地板上的斑馬線與車道線設計，呈現地下城市風貌。

北捷介紹，西門地下街全長215公尺，總面積約931坪，店舖面積約385坪，設有3處廣場、通道與多間店鋪空間，最尾端則是保留跳舞區。

記者實際走訪地下街，與過往灰暗色調不同，整體氛圍凸顯出賽博龐克感，也吸引不少年輕族群體驗逛街。北捷說，地下街廊道，則以捷運列車為設計靈感，巧妙融入列車車門、把手與車窗等「裝置藝術」，一起「搭乘」捷運到充滿想像力的動漫世界。

店面部分，北捷介紹，推出動漫、二次元、K-pop、遊戲、潮玩與特色餐飲的主題商場。包含知名漫畫火影忍者中，一樂拉麵也搬到地下街，以及動漫指標店Animate、人氣周邊品牌FANFANS、FANME、星宇文創等。

北捷說，為了歡慶開幕，1月26日至3月1日，當日消費滿額1000元，憑發票或消費明細到服務臺，可抽扭蛋一次，數量有限抽完為止。