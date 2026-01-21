聽新聞
北市府總預算過關 今年刪2.3億

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（左二）昨天在總預算案全數通過後，赴議會向議長戴錫欽（左一）及跨黨派議員表達感謝。圖／國民黨團書記長李明賢提供
中央總預算案持續卡關，北市府今年總預算也遲遲未過，議會臨時大會昨上演表決大戰，藍綠黨團均祭出甲級動員，針對政黨協商仍無共識的市長蔣萬安二備金7.4億元等案表決，最後藍營挾人數優勢通過，蔣市府今年總預算終於通過。

市長蔣萬安昨下午總預算案通過後，也赴議會感謝辛苦審查預算的跨黨派議員。蔣萬安表示，總預算在跨黨派的支持下順利通過，讓包括生生喝鮮奶等各項政策，能持續往前推進，市府一定會用實際行動持續推動各項建設，讓市民朋友有更好生活。

議會昨審查被視為「市長小金庫」的第二預備金，蔣萬安2022年上任以來，每年均編7.4億元，不若前市長柯文哲任內編列高達12億多元，但委員會審查時仍通過刪減5千萬元，國民黨團書記長李明賢昨提應維持原編7.4億，認為二備金是用緊急狀況及新增政務，不能限縮推動市政的彈性。

議長戴錫欽宣布採記名表決，在場人數49人，贊成維持原編列人數過半、27人，反對18人，棄權3人，表決結果通過維持二備金原編列的7.4億元。

至於首長特別費，因民政委員會議員不滿秘書長李泰興、法務局長連堂凱在未與議會溝通下，自行提出限制議員索資天數，將李泰興特別費刪減到只剩1000元。不過前天政黨協商，藍綠白達成共識，僅刪減李泰興、連堂凱等特別費1000元。

最後結果，市府今年度總預算歲出原列2142.05億元，審議計列2139.73億元，刪減2.32億元。

李明賢說，今年度總預算案還是有許多筆被刁難，是議長戴錫欽在政黨協商時，展現調和鼎鼐功力，民進黨才願意讓步，表決僅限縮在二備金。

民眾黨團總召張志豪說，民眾黨議員就是理性、務實、科學審查預算，希望市府每一分錢都花刀口上。

民進黨團總召陳慈慧表示，提高預算如果是為了市政建設與扶助弱勢，黨團當然舉雙手贊成，但用限制索資的方式來阻撓議員監督，無疑是架空議會，呼籲蔣市長不應手握史上最高的總預算，卻迴避議會監督。

