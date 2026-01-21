三芝里長反映漁港太淺 市府評估改善

新北市長侯友宜昨到石門、三芝主持行動治理座談會，里長建議在綠石槽公園增設體健設施，綠石槽木棧道及景觀平台，銜接富基富貴角燈塔步道仍列管。另，三芝區有里長反映，後厝漁港水深不足導致漁船出入不便，需配合潮汐進出，影響漁港功能，建議活化漁港，提供漁民販售漁貨場地。

石門區長吳家兆簡報維護道路和排水溝、新建護岸、設置簡易自來水、景觀改善等地方建設成果。侯友宜說，石門區公所去年預算約2.1億元，今年編3.1億元，當地人口老化、少子化問題嚴重，希望能助偏鄉人口回流。

提案討論時，區公所簡報歷年行動治理座談會列管38件提案，僅剩下施作綠石槽木棧道及景觀平台，銜接富基富貴角燈塔步道仍列管。

木棧道設計長約650公尺，串連富貴角步道至綠石槽，去年依海岸法申請通過，今年進行細部設計及施工。

綠石槽所在地老梅里長許寶祿說，綠石槽知名度提升，建議在海岸的綠石槽公園增設體健設施，改善休憩空間。里內主要道路老梅路多年未修，路面破損及龜裂，建議重鋪。

三芝區後厝里長楊秀彥指出，後厝漁港因港口水深不足，漁船進出須配合潮汐，影響作業便利性與漁港整體功能，盼市府協助改善水深問題，進一步活化漁港空間，規畫漁民販售漁獲場地，提升漁港使用效益。

對此，新北市農業局回應，已針對港區水深啟動測量作業，後續將依測量結果評估是否進行局部浚深等改善工程，同步請漁會彙整漁民實際使用需求，作為後續規畫漁港改善的參考，兼顧漁港安全與使用效益，研議可行作法。