北市二殯回饋金 新增5里過關

北市一殯拆除後，殯葬量能全移至大安區的二殯（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，市府修正「北市立殯儀館回饋地方自治條例」，回饋範圍從1公里擴至1.2公里，回饋金發放比率維持10％，綠營議員昨提修正動議調高回饋率，不敵藍營多數優勢，修正動議全否決，自治條例修正案依委員會原決議通過。

北市議會昨臨時大會，審查北市立殯儀館回饋地方自治條例暫擱的修正條文，包含回饋地方範圍，從原二殯周邊半徑1000公尺擴至1200公尺，納文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里，增5個里。

範圍擴大引發綠營大安文山區議員不滿，社民黨議員苗博雅表示，這是第一次全大安區53個里反對這樣的政策，由於回饋金並沒有提高，擴大後也會使得分配的回饋金變稀薄，「會不會下次變成1.3、1.4公里？」

民進黨議員簡舒培、王閔生提將回饋金比率從10%提高到12%，議長當場宣布表決，藍營挾著人數優勢，最後以17票贊成、31票反對、2票棄權否決，維持原委員會通過條文。

新增回饋金範圍的雙和里長宋祥輝認為，如今殯葬量能都搬到二殯，也使得殯葬業者到里內開業，同時也對里內交通有所影響，因此樂見回饋金擴大。

興邦里長張朝雄表示，一殯的量能全都移轉到二殯，確實造成里內交通量變大，也影響當地居民進出。以回饋金的受益制度、科學數據來看，興邦里被納入合理，也因為多了回饋金，里辦將有更多經費挹注在里內公共事務。