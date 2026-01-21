新北深坑國小與國際志工同樂 盼長期合作增雙語資源

新北深坑國小今天與AIESEC攜手舉行活動，約150名國內外志工與學生透過遊戲同樂。校長表示，學校長期缺乏雙語資源，盼與國際志工團體長期合作，讓孩子們不用出國就能感受異國文化。

新聞稿指出，新北市深坑國小今天與AIESEC（國際經濟商管學生會）攜手舉辦「世界最大的課程」（World's Largest Lesson），來自全球逾40位國際志工與110位台灣大學生志工，帶領全校800多位學生透過活動探索永續發展目標（SDGs）。

新北市教育局新住民國際文教科科長林玉婷致詞表示，盼透過「走出去、迎進來」模式，讓學生與國際人士多接觸、建立世界觀。她期勉深坑的孩子能充分掌握在地文化特色，「不要讓外國人以為新北市只有九份值得觀光」，應讓深坑成為國際旅客必訪的永續觀光點。

志工們在活動中，利用遊戲引領孩子從身邊環境理解永續發展目標，其中最受歡迎的環節是讓學生化身小小領導者，探討深坑老街及雙北市的在地議題，鼓勵孩子以身為台灣人為傲，並能自信地向國際友人口說家鄉之美。

三年級的沈同學也分享學到的環保行動，包含減少使用冷氣及多搭大眾運輸，「要愛護地球，不然北極熊的家會全部都消失。」

深坑國小校長李春芳接受記者電訪表示，這次活動有逾百位志工來到校園，是有史以來最多的一次，其中包括尼泊爾、印度、加拿大等外籍志工。學校因長期缺乏雙語資源，希望能透過AIESEC志工，讓孩子們不用出國就能感受異國文化。

李春芳說，深坑國小近年不僅曾與韓國、美國等校交流，2月也將赴新加坡進行英語及AI教育交流。校方盼與AIESEC長期合作，下學期開始擬推動6週的志工駐校服務，讓孩子能擁有更多的國際接觸經驗，提升國際接軌力。