快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

社子島開發爭議 里長：97%居民贊成區徵

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

社子島禁建逾半世紀，開發聲浪不斷，社子島促進會指出，開發能把長久問題一次解決，大家重新公平分配居住面積，盼市府盡量戶戶安置；在地里長也表示，97%居民都贊成區段徵收，盼市府可放寬原住居民認定，真正照顧世居居民。

社子島促進會會長楊明照表示，禁建逾半世紀，土地所有權人變多、房屋所有權人開始流失或共有人變多，甚至建物重蓋也不少，使得現今要開發的權益、利益變得矛盾又複雜。尤其現在人口流失逾80%，實際居住當地僅2成，務農僅10%，其他都是荒地和地下工廠。楊說，要是不開發，建物和土地所有權只會愈來愈複雜。

士林區富洲里長陳惠民說，97%居民都贊成社子島案區段徵收，但是北市府給的分戶條件是須2018年6月26日前設籍的居民才有，市府稱這是要限制投資客，但當地人是一大困擾，例如有些人居住面積能配到3戶，卻因沒有分戶，只能被配到2戶，造成家人間分配不平。

陳惠民說，市府應放寬原住居民的認定，只要符合3項條件的在地居民，才能允許分戶、享有配（購）權；一是房子於1988年8月1日前建造，二是只要居住面積夠，如能配2戶就分2戶、若分再多戶也是以居住面積計算，三是分戶條件須2018年6月26日前設籍者，照顧世居的在地居民。

延伸閱讀

社子島開發案持續推進 在地里長：97%居民贊成區段徵收

社子島最後一哩路 上半年送區徵審查 北市：溝通大門始終沒關

影／社子島居民反區段徵收 批「柯規蔣隨」讓北市負債逾1800億

影／社子島自救會送交連署書 籲內政部拒審區段徵收案

相關新聞

社子島反區段徵收居民 批柯規蔣隨

社子島自救會昨帶著1156份居民簽署的「反對區段徵收」意見書，赴內政部提3大訴求，批北市前市長柯文哲為追求政績，強制區段...

社子島開發爭議 里長：97%居民贊成區徵

社子島禁建逾半世紀，開發聲浪不斷，社子島促進會指出，開發能把長久問題一次解決，大家重新公平分配居住面積，盼市府盡量戶戶安...

三重福安宮捐災勘車 強化新北特搜隊救災效率　

為強化救災效率與能力，三重福安宮今天下午特別捐贈1輛災情勘查車給新北市義消特搜大隊第二義消中隊，由消防局長陳崇岳代表受贈...

面對低溫挑戰 新北：啟動防寒關懷機制

新北市消防局今天表示，受強烈冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，並提醒民眾在使用瓦斯熱水器時...

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。

揮毫祈福迎新春 雙溪區公所攜手民間團體關懷長輩

新北市雙溪區公所攜手新北市崇慧文化教育發展協會，於今(20)日舉行「溫馨團聚送春聯・關懷祈福開智慧」活動，邀請在地長輩、志工與貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際透過送春聯、祈福與陪伴，傳遞社區滿滿的溫暖與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。