社子島開發爭議 里長：97%居民贊成區徵

社子島禁建逾半世紀，開發聲浪不斷，社子島促進會指出，開發能把長久問題一次解決，大家重新公平分配居住面積，盼市府盡量戶戶安置；在地里長也表示，97%居民都贊成區段徵收，盼市府可放寬原住居民認定，真正照顧世居居民。

社子島促進會會長楊明照表示，禁建逾半世紀，土地所有權人變多、房屋所有權人開始流失或共有人變多，甚至建物重蓋也不少，使得現今要開發的權益、利益變得矛盾又複雜。尤其現在人口流失逾80%，實際居住當地僅2成，務農僅10%，其他都是荒地和地下工廠。楊說，要是不開發，建物和土地所有權只會愈來愈複雜。

士林區富洲里長陳惠民說，97%居民都贊成社子島案區段徵收，但是北市府給的分戶條件是須2018年6月26日前設籍的居民才有，市府稱這是要限制投資客，但當地人是一大困擾，例如有些人居住面積能配到3戶，卻因沒有分戶，只能被配到2戶，造成家人間分配不平。

陳惠民說，市府應放寬原住居民的認定，只要符合3項條件的在地居民，才能允許分戶、享有配（購）權；一是房子於1988年8月1日前建造，二是只要居住面積夠，如能配2戶就分2戶、若分再多戶也是以居住面積計算，三是分戶條件須2018年6月26日前設籍者，照顧世居的在地居民。