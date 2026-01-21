社子島反區段徵收居民 批柯規蔣隨

社子島自救會昨帶著1156份居民簽署的「反對區段徵收」意見書，赴內政部提3大訴求，批北市前市長柯文哲為追求政績，強制區段徵收，現任市長蔣萬安「柯規蔣隨」，北市財政恐為單一地區開發負債逾1800億元，呼籲內政部拒審社子島區段徵收計畫書。

內政部由地政司簡任視察張則民代表收下意見書。北市地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯則說，社子島土地所有權人1萬2千多人，1千份連署僅629位有土地所有權，約占社子島的3%，盼與自救會成員持續溝通。

社子島自救會發言人李華萍表示，1156份意見書總計615個門牌，白紙黑字顯示，區段徵收案至今完全未取得社子島居民的多數共識，「社子島居民不反對發展，反對的是導致留島不留人、居民被迫離開原有生活圈的全面區段徵收」。

李華萍批，區段徵收下的「安置」，實際上是要求居民背負高額貸款，才能繼續居住在家園，自救會訴求「解除禁建」、「原地改建」、「9大聚落完整保留」。

律師詹順貴說，社子島禁建長達56年，依都市計畫法第26條，應每3到5年進行一次通盤檢討，但柯文哲為追求政績，改走第27條「迅行變更」路徑，強推區段徵收，該計畫雖已審定但尚未公告，呼籲內政部都委會應撤銷此計畫，退回北市府，要求以通盤檢討方式辦理。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，這些連署居民是今年地方選舉絕對不容小覷的民意，已超過社子島總選舉人數1/10；社子島都市計畫卡關根源在於柯文哲一意孤行，堅持將超過2千棟建物組成的現有聚落全數納入區段徵收，以致聚落內居民高比率強烈反對。

許指出，市府為此將付出逾1300億元安置成本，興建原居民多數無法負擔的安置住宅，此舉將使北市財政為單一地區開發，就要負債最高逾1800億元，平均每位市民要為社子島開發案負債超過7萬元，包含蔣萬安在內應拿出勇氣為社子島居民與全體台北市民「除錯」，終止現行錯誤的社子島計畫。

至於社子島開發進度，內政部已通過社子島區段徵收範圍與抵價地比例，范乾峯說，正在擬定區段徵收計畫書，預計今年上半年送內政部審查，審查通過就能啟動區段徵收。