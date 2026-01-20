快訊

三重福安宮捐災勘車 強化新北特搜隊救災效率　

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
三重福安宮捐贈的災情勘查車。記者黃子騰／翻攝
為強化救災效率與能力，三重福安宮今天下午特別捐贈1輛災情勘查車給新北市義消特搜大隊第二義消中隊，由消防局長陳崇岳代表受贈，盼透過此次捐贈讓新北市特搜隊在面對災害時，能更即時掌握現場狀況強化救災量能，守護市民生命財產安全。

三重區福安宮莊佩琴主委表示，此次捐贈的災情勘查車機動性高、設備完善，可於災害發生第一時間迅速進入災區進行勘查、回報災情及支援救援行動，大幅提升中隊整體應變效率與任務執行能力。

新北市消防局長陳崇岳接受捐贈後也回贈感謝狀及紀念品，陳崇岳指出第二義消特搜中隊隸屬義消特搜大隊，也是新北市消防局通過認證的重型救援隊，執行過多起國內外特種災害，期望此次受贈的第二義消特搜中隊除了感謝捐贈者的大力相助與支持，也能夠帶著讓愛心永續流傳的精神，不斷精進自身的救援能力，拯救更多需要幫助的民眾。

三重福安宮捐贈救護器材。記者黃子騰／翻攝
三重福安宮捐贈救護器材。記者黃子騰／翻攝

