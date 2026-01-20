北市衡陽35單身族聯誼 1月23日起線上報名

快訊

中央社／ 台北20日電

北市中正區公所今天表示，3月14日將在歷史建築「衡陽35」舉辦「漢衣相逢，榮町漫遊」活動，讓單身族換漢服體驗文化、在燈節氛圍中逛榮町商圈展開交流，1月23日起線上報名。

中正區公所發布「漢衣相逢，榮町漫遊」單身聯誼活動資訊，將在3月14日下午1時到傍晚6時，於北市中正區衡陽路35號的歷史建築「衡陽35」展開，1月23日起到2月3日受理線上報名，額滿為止，免參加費用。

舉凡25歲以上，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身男、女皆可報名，共30個名額，男女各15人，執行單位將對符合資格者遴選，採e-mail通知。

中正區公所強調，活動舉辦重視參與者的安全、秩序與個人隱私，全程由工作人員引導與控管，配對與後續聯繫，皆尊重個人意願辦理，不在現場公開結果，讓參與者無壓力地進行聯誼。

中正區公所說明，活動地點「衡陽35」是1912年落成於當年繁華榮町的歷史建築，參與者當天將換裝漢服、體驗漢服文化，搭配台北燈節氛圍，漫遊在榮町商圈與榮町漫市集街區，並將至國際認證綠色永續餐廳「JIAMI呷米」享用下午茶，在動、靜態情境中自然交流。

活動資訊可至「歷史復活節-台北市中正區公所」臉書粉絲團、台北中正區公所官網「最新消息」查詢。

歷史建築 單身聯誼活動 北市

