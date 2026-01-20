快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

面對低溫挑戰 新北：啟動防寒關懷機制

中央社／ 新北20日電
新北市消防局今天表示，受強烈冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，並提醒民眾在使用瓦斯熱水器時應保持通風，切勿忽視居家安全。低溫示意圖。圖／AI生成
新北市消防局今天表示，受強烈冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，並提醒民眾在使用瓦斯熱水器時應保持通風，切勿忽視居家安全。低溫示意圖。圖／AI生成

新北市消防局今天表示，受強烈冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，並提醒民眾在使用瓦斯熱水器時應保持通風，切勿忽視居家安全。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，因強烈大陸冷氣團南下影響，明天至23日天氣寒冷，今晚至明天新竹以北地區留意持續攝氏10度左右氣溫。

消防局發布新聞稿表示，面對低溫挑戰，市長侯友宜已召開整備會議嚴陣以待，全面啟動防寒關懷機制，社會局與民政局將主動關懷訪視獨居長者與弱勢家庭；衛生局與教育局針對醫療機構與校園加強呼吸道與心血管疾病的衛教宣導。

消防局長陳崇岳表示，天冷時民眾習慣緊閉門窗，若此時使用燃氣熱水器、卡式爐烹煮或炭火燒烤，極易造成一氧化碳蓄積而引發中毒。

他表示，燒烤、宴會餐廳或餐酒館若排煙系統不佳或僅開啟冷氣而未保持空氣對流，同樣潛藏危機，建議餐廳加裝一氧化碳偵測器，並定期維護排煙系統，讓民眾免於危險。

他提醒民眾在家中使用電暖器及電熱毯等保暖家電時，務必與窗簾、床單等可燃物保持1公尺以上的安全距離，避免與其他高功率家電共用插座，以防範火災發生。

消防局呼籲，民眾若發現家人或親友出現頭暈、噁心、想吐及嗜睡等類似感冒症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，請立即打開門窗通風，將患者移至通風處，並迅速撥打119求救，以免延誤黃金救援時機。

冷氣團

延伸閱讀

侯友宜：財劃法修法新北統籌款增多 全力支援偏鄉

愛蹭天龍國？新北人對外自稱「台北人」 網點關鍵：過去習慣難改

新北五股交通大變革！擬增設高架匝道直通台64 解決國一往八里「平面地獄」

新北遊蕩犬右前腳被捕獸鋏夾斷獲救 北市湖田國小認養開啟校犬新生

相關新聞

面對低溫挑戰 新北：啟動防寒關懷機制

新北市消防局今天表示，受強烈冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，並提醒民眾在使用瓦斯熱水器時...

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。

揮毫祈福迎新春 雙溪區公所攜手民間團體關懷長輩

新北市雙溪區公所攜手新北市崇慧文化教育發展協會，於今(20)日舉行「溫馨團聚送春聯・關懷祈福開智慧」活動，邀請在地長輩、志工與貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際透過送春聯、祈福與陪伴，傳遞社區滿滿的溫暖與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

淡水區民生里綠家園王子到齊 樹梅家族團圓迎新年

位於新北市淡水區民生路135巷內、往樹梅坑方向的路旁，民生里長在過去一年中積極投入環境改善，將原本雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，成功打造綠美化花園，更將廢棄高壓電塔底座增加樹梅公仔，從寶寶到公主，這個月初更完成了樹梅王子公仔，讓樹梅家族團圓，一起陪大家迎接新年的到來。

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區一帶，機車停車需求很大，只是之前的地面不平整，又是泥土地，下雨天容易積水，所以新北市議員白珮茹就爭取地坪改善，在經過一個月的施工後，重鋪水泥地，標線也都畫好了，完成驗收後，今(20)日重新開放，提供民眾更舒適的機車停車空間。

柳鄉兒童圖書館升級 陪讀、陪玩還能「陪上班」

北市圖柳鄉民眾閱覽室歷經閉館整修與空間改造後，於15日重新開館，以更貼近親子需求的全新樣貌迎接民眾，並轉型為以兒童為主要服務對象的兒童圖書館…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。