快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

網傳「北投焚化爐參訪報名表」是假？北市環保局：詐騙已報警

中央社／ 台北20日電

網路上近期出現一份要求參與者填寫個資的「北投焚化爐參訪報名表」，台北市環保局表示，此活動不是北投焚化廠主辦或環保局授權辦理，已報警處理，請民眾提高警覺。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，近日有民眾反映，網路上出現疑似以北投焚化廠名義舉辦活動的「北投焚化爐參訪報名表」，要求填寫個人資料報名活動，經查為詐騙表單，北投焚化廠已報警處理。

北投焚化廠表示，目前僅辦理31日的環境教育活動，此活動已在14日截止報名，沒有其他對外受理報名的活動，且報名資料都依「個人資料保護法」規定妥善管理，將在活動結束後刪除，不另作他用。

北投焚化廠提醒民眾，網傳活動不是焚化廠主辦或環保局授權辦理，請民眾勿填寫來源不明的連結，如對活動內容或相關訊息有疑問，可直接電話洽詢焚化廠多加查證，以確保個人資料安全與自身權益。

北投 環保局 個資

延伸閱讀

強烈冷氣團南下 北市周五前濕冷...文山、南港等可能10℃低溫

尖峰就塞！艋舺大道、中華路二段打結 北市交通局找解方

三灣山區丟包25處40噸垃圾 苗縣府溯源追責任

家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

相關新聞

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。

揮毫祈福迎新春 雙溪區公所攜手民間團體關懷長輩

新北市雙溪區公所攜手新北市崇慧文化教育發展協會，於今(20)日舉行「溫馨團聚送春聯・關懷祈福開智慧」活動，邀請在地長輩、志工與貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際透過送春聯、祈福與陪伴，傳遞社區滿滿的溫暖與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

淡水區民生里綠家園王子到齊 樹梅家族團圓迎新年

位於新北市淡水區民生路135巷內、往樹梅坑方向的路旁，民生里長在過去一年中積極投入環境改善，將原本雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，成功打造綠美化花園，更將廢棄高壓電塔底座增加樹梅公仔，從寶寶到公主，這個月初更完成了樹梅王子公仔，讓樹梅家族團圓，一起陪大家迎接新年的到來。

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區一帶，機車停車需求很大，只是之前的地面不平整，又是泥土地，下雨天容易積水，所以新北市議員白珮茹就爭取地坪改善，在經過一個月的施工後，重鋪水泥地，標線也都畫好了，完成驗收後，今(20)日重新開放，提供民眾更舒適的機車停車空間。

柳鄉兒童圖書館升級 陪讀、陪玩還能「陪上班」

北市圖柳鄉民眾閱覽室歷經閉館整修與空間改造後，於15日重新開館，以更貼近親子需求的全新樣貌迎接民眾，並轉型為以兒童為主要服務對象的兒童圖書館…

新北家防中心與東吳大學合推Capstone課程 同步招募社工助理

社工是社會重要的支持力量，新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作，就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。