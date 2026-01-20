網傳「北投焚化爐參訪報名表」是假？北市環保局：詐騙已報警
網路上近期出現一份要求參與者填寫個資的「北投焚化爐參訪報名表」，台北市環保局表示，此活動不是北投焚化廠主辦或環保局授權辦理，已報警處理，請民眾提高警覺。
台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，近日有民眾反映，網路上出現疑似以北投焚化廠名義舉辦活動的「北投焚化爐參訪報名表」，要求填寫個人資料報名活動，經查為詐騙表單，北投焚化廠已報警處理。
北投焚化廠表示，目前僅辦理31日的環境教育活動，此活動已在14日截止報名，沒有其他對外受理報名的活動，且報名資料都依「個人資料保護法」規定妥善管理，將在活動結束後刪除，不另作他用。
北投焚化廠提醒民眾，網傳活動不是焚化廠主辦或環保局授權辦理，請民眾勿填寫來源不明的連結，如對活動內容或相關訊息有疑問，可直接電話洽詢焚化廠多加查證，以確保個人資料安全與自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言