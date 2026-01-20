汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區一帶，機車停車需求很大，只是之前的地面不平整，又是泥土地，下雨天容易積水，所以新北市議員白珮茹就爭取地坪改善，在經過一個月的施工後，重鋪水泥地，標線也都畫好了，完成驗收後，今(20)日重新開放，提供民眾更舒適的機車停車空間。

保新里長吳明道說，社區之前停機車的地方因為地平比較不平，不管是停進來或是停好車走出去都不便，尤其汐止容易下雨，只要下過雨，地面就積水，就算天氣放晴了，地面還是有水，民眾走過去鞋子都濕掉，接獲很多社區反應，也很感謝新北市議員白珮茹在得知後，就邀請了市府跟公所的人現場會勘，很高興經過爭取後進行了改善工程，現在完成驗收了，已經開放社區住戶可以停車了。

新北市議員白珮茹提到，很感謝相關單位來摩天鎮社區前轉彎路口的空間進行人行空間還有機車停車空間改善工程的驗收，因為，民眾一直在問，水泥鋪好了，什麼時候可以用，在驗收完後，已經重新開放機車停車，很感謝相關單位的施工，完成後讓人行動線及車行動線都變得更乾淨更明亮。

白珮茹表示，改善工程大約150 萬的經費，工期是40天，重鋪水泥地完成，機車停車格的交通標線也都畫好了，包括64格的機車停車格及2格的身障車格，現在完成驗收重新開放，提供民眾更舒適的機車停車空間。