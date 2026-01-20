淡水區民生里綠家園王子到齊 樹梅家族團圓迎新年

位於新北市淡水區民生路135巷內、往樹梅坑方向的路旁，民生里長在過去一年中積極投入環境改善，將原本雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，成功打造綠美化花園，更將廢棄高壓電塔底座增加樹梅公仔，從寶寶到公主，這個月初更完成了樹梅王子公仔，讓樹梅家族團圓，一起陪大家迎接新年的到來。

民生里長陳李明緣表示，這裡是由地主捐出土地，里長爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園，加上里內有種植樹梅，因此就爭取經費，將一旁原本是台電的高壓電塔拆除後，所留下的廢棄水泥柱，不只是在上頭進行彩繪，更設置了3隻樹梅公仔，也成為這一座花園的新景點，更表現出民生里的生態之美。

里長說這次非常感謝市議員蔡錦賢的協助爭取經費，而原本在這之前，這一片大約有上百坪的土地可是里內相當頭痛的髒亂點，還好在經過地主同意下，將這一塊地整理乾淨，由里長來爭取市府景觀處來進行綠美化工作，現在有了樹梅寶寶、公主以及王子公仔的完成，打造樹梅家族，不僅是捍衛保護民生里環境，更要陪伴大家一起迎新年。