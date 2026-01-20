快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區民生里綠家園王子到齊 樹梅家族團圓迎新年

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
廢棄高壓電塔底座進行彩繪，並設置3隻樹梅公仔，成為花園的新景點。圖／紅樹林有線電視提供
廢棄高壓電塔底座進行彩繪，並設置3隻樹梅公仔，成為花園的新景點。圖／紅樹林有線電視提供

位於新北淡水區民生路135巷內、往樹梅坑方向的路旁，民生里長在過去一年中積極投入環境改善，將原本雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，成功打造綠美化花園，更將廢棄高壓電塔底座增加樹梅公仔，從寶寶到公主，這個月初更完成了樹梅王子公仔，讓樹梅家族團圓，一起陪大家迎接新年的到來。

民生里長陳李明緣表示，這裡是由地主捐出土地，里長爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園，加上里內有種植樹梅，因此就爭取經費，將一旁原本是台電的高壓電塔拆除後，所留下的廢棄水泥柱，不只是在上頭進行彩繪，更設置了3隻樹梅公仔，也成為這一座花園的新景點，更表現出民生里的生態之美。

里長說這次非常感謝市議員蔡錦賢的協助爭取經費，而原本在這之前，這一片大約有上百坪的土地可是里內相當頭痛的髒亂點，還好在經過地主同意下，將這一塊地整理乾淨，由里長來爭取市府景觀處來進行綠美化工作，現在有了樹梅寶寶、公主以及王子公仔的完成，打造樹梅家族，不僅是捍衛保護民生里環境，更要陪伴大家一起迎新年。

淡水 綠美化 新北

延伸閱讀

淡水區淡信慈善基金會送暖 「衣」「童」幸福公益助弱勢

雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

藍海大道最美秘境 淡水區新市五路一段有望解封

淡水區中正東路人行道難行走 里長盼爭取行人友善環境

相關新聞

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。

揮毫祈福迎新春 雙溪區公所攜手民間團體關懷長輩

新北市雙溪區公所攜手新北市崇慧文化教育發展協會，於今(20)日舉行「溫馨團聚送春聯・關懷祈福開智慧」活動，邀請在地長輩、志工與貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際透過送春聯、祈福與陪伴，傳遞社區滿滿的溫暖與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

淡水區民生里綠家園王子到齊 樹梅家族團圓迎新年

位於新北市淡水區民生路135巷內、往樹梅坑方向的路旁，民生里長在過去一年中積極投入環境改善，將原本雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，成功打造綠美化花園，更將廢棄高壓電塔底座增加樹梅公仔，從寶寶到公主，這個月初更完成了樹梅王子公仔，讓樹梅家族團圓，一起陪大家迎接新年的到來。

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區一帶，機車停車需求很大，只是之前的地面不平整，又是泥土地，下雨天容易積水，所以新北市議員白珮茹就爭取地坪改善，在經過一個月的施工後，重鋪水泥地，標線也都畫好了，完成驗收後，今(20)日重新開放，提供民眾更舒適的機車停車空間。

柳鄉兒童圖書館升級 陪讀、陪玩還能「陪上班」

北市圖柳鄉民眾閱覽室歷經閉館整修與空間改造後，於15日重新開館，以更貼近親子需求的全新樣貌迎接民眾，並轉型為以兒童為主要服務對象的兒童圖書館…

新北家防中心與東吳大學合推Capstone課程 同步招募社工助理

社工是社會重要的支持力量，新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作，就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。