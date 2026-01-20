揮毫祈福迎新春 雙溪區公所攜手民間團體關懷長輩

新北市雙溪區公所攜手新北市崇慧文化教育發展協會，於今(20)日舉行「溫馨團聚送春聯・關懷祈福開智慧」活動，邀請在地長輩、志工與貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際透過送春聯、祈福與陪伴，傳遞社區滿滿的溫暖與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

活動由學校太鼓表演揭開序幕，熱鬧的鼓聲象徵迎新送舊、祈願平安，為現場注入喜氣與活力。隨後由區長及多位貴賓共同參與開筆祈福儀式，透過揮毫寫春聯，祝福新的一年平安順遂、智慧增長，也展現傳統文化與世代共融的美好意義。主辦單位並藉此機會感謝長期投入地方文化推廣與長者關懷的團體與志工夥伴。

現場同時安排多元關懷服務，包括義剪、義診、筋絡調理、剪紙祈福及新春揮毫等，讓長輩在輕鬆自在的氛圍中獲得實質照顧與心靈慰藉。此外，結合舞蹈表演與互動活動，邀請長輩一同參與，促進身心健康，也讓社區充滿歡樂與笑聲。

雙溪區公所表示，透過此次活動，不僅讓長輩感受到被關懷與尊重，也凝聚社區向心力，展現公私協力照顧長者的成果。未來將持續結合在地資源與民間力量，打造更友善、更溫暖的高齡支持環境，陪伴長輩安心迎向新的一年。