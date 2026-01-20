快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
「WALK」教學模組，帶領孩子從老街散步開始，走進山藥田與火車站，找回對土地的感知力。圖／觀天下有線電視提供

雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。

雙溪區面臨超高齡化與隔代教養挑戰，為了不讓外在環境限制孩子的未來，團隊整合國小與社區資源，開發出「WALK」教學模組，帶領孩子從老街散步開始，走進山藥田與火車站，找回對土地的感知力。

對於雙溪秋冬多雨的天氣，教師團隊也將其轉化為正向的能量，讓孩子在充分的五感體驗後進行各項創作，進而對下雨天有更正向的感受與喜愛。

最令人動容的是，這群孩子在與長輩出遊後發現，外地旅客常因資訊不足而錯過雙溪的美，於是發起「公民倡議」，希望可以籌備遊客中心。孩子們發揮創意，親手繪製富有童趣的旅遊地圖分送給民眾，引導遊客深入巷弄探訪在地景點。

此外，孩子們更將對家鄉的情感和天氣化作動人詩篇與歌曲，在車站現場表演給往來旅客聽，用真誠的聲音傳遞雙溪的文化底蘊。

雙溪國小校長葉永菁說，以前是長輩牽著孩子走，現在是孩子牽起長輩、牽起遊客的手，介紹雙溪這片美麗的桃花源。透過實踐，孩子們展現了強大的同理心，也用行動證明，只要有愛與堅持，偏鄉孩子也能成為珍愛家鄉、努力推動家鄉永續發展的希望種子。

長輩 地圖 雙溪區

相關新聞

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。

揮毫祈福迎新春 雙溪區公所攜手民間團體關懷長輩

新北市雙溪區公所攜手新北市崇慧文化教育發展協會，於今(20)日舉行「溫馨團聚送春聯・關懷祈福開智慧」活動，邀請在地長輩、志工與貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際透過送春聯、祈福與陪伴，傳遞社區滿滿的溫暖與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

淡水區民生里綠家園王子到齊 樹梅家族團圓迎新年

位於新北市淡水區民生路135巷內、往樹梅坑方向的路旁，民生里長在過去一年中積極投入環境改善，將原本雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，成功打造綠美化花園，更將廢棄高壓電塔底座增加樹梅公仔，從寶寶到公主，這個月初更完成了樹梅王子公仔，讓樹梅家族團圓，一起陪大家迎接新年的到來。

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區一帶，機車停車需求很大，只是之前的地面不平整，又是泥土地，下雨天容易積水，所以新北市議員白珮茹就爭取地坪改善，在經過一個月的施工後，重鋪水泥地，標線也都畫好了，完成驗收後，今(20)日重新開放，提供民眾更舒適的機車停車空間。

柳鄉兒童圖書館升級 陪讀、陪玩還能「陪上班」

北市圖柳鄉民眾閱覽室歷經閉館整修與空間改造後，於15日重新開館，以更貼近親子需求的全新樣貌迎接民眾，並轉型為以兒童為主要服務對象的兒童圖書館…

新北家防中心與東吳大學合推Capstone課程 同步招募社工助理

社工是社會重要的支持力量，新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作，就...

