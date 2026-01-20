雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民
雙溪國小附幼今(20)日發表「WALK漫步者」課程成果，由全園的孩子化身為小小導覽員，親手籌備「心目中的雙溪遊客中心」，用童詩與手繪地圖，向遊客介紹家鄉的美好。
雙溪區面臨超高齡化與隔代教養挑戰，為了不讓外在環境限制孩子的未來，團隊整合國小與社區資源，開發出「WALK」教學模組，帶領孩子從老街散步開始，走進山藥田與火車站，找回對土地的感知力。
對於雙溪秋冬多雨的天氣，教師團隊也將其轉化為正向的能量，讓孩子在充分的五感體驗後進行各項創作，進而對下雨天有更正向的感受與喜愛。
最令人動容的是，這群孩子在與長輩出遊後發現，外地旅客常因資訊不足而錯過雙溪的美，於是發起「公民倡議」，希望可以籌備遊客中心。孩子們發揮創意，親手繪製富有童趣的旅遊地圖分送給民眾，引導遊客深入巷弄探訪在地景點。
此外，孩子們更將對家鄉的情感和天氣化作動人詩篇與歌曲，在車站現場表演給往來旅客聽，用真誠的聲音傳遞雙溪的文化底蘊。
雙溪國小校長葉永菁說，以前是長輩牽著孩子走，現在是孩子牽起長輩、牽起遊客的手，介紹雙溪這片美麗的桃花源。透過實踐，孩子們展現了強大的同理心，也用行動證明，只要有愛與堅持，偏鄉孩子也能成為珍愛家鄉、努力推動家鄉永續發展的希望種子。
