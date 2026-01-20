快訊

新北家防中心與東吳大學合推Capstone課程 同步招募社工助理

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議。圖／新北社會局提供
新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議。圖／新北社會局提供

社工是社會重要的支持力量，新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作，就業轉銜職前 Capstone 課程」，以產官學合作模式，為保護性工作打造更完整的職前銜接機制。社會局也同步招募「社工助理」，作為學生認識職場的重要途徑。

新北社會局表示，家防中心主動攜手學界與基督教勵友中心實務單位，透過制度化的職前課程，建立「畢業即能投入第一線」的人才管道，穩定補充社會安全網關鍵戰力。

家防中心主任許芝綺表示，這次 Capstone 課程以大四準畢業生為對象，規劃為期3天課程，以實務出發，涵蓋青少年社會工作、保護性工作樣態、兒少調查實務、創傷知情處遇、危機與危險辨識，以及被害人為中心的服務模式等，透過案例解析、小組討論與實務分享，協助學生在進入職場前，掌握第一線工作的實際樣貌與專業挑戰。

許芝綺指出，透過 Capstone 課程，讓學生在正式投入職場前，能有系統地理解家防中心的運作與服務流程，降低初任社工面臨的心理衝擊與適應壓力，協助社工新血穩定銜接職場。

東吳大學社會工作學系主任廖美蓮表示，Capstone將是一場職前預演，讓學生在校內學習的最後階段，直接與第一線實務工作者對話，深化四年所學，提前建立專業認同與心理準備。

新北社會局表示，新北市除持續推動徵才、育才與留才外，也同步招募「社工助理」，作為學生認識職場的重要途徑。社工助理在專業社工及督導的指導下，學習社會工作服務內涵與個案互動技巧，許多人在服務期滿後，帶著實務經驗與熱忱，成為各社福中心的社工新血。

社工 社會局 新北

