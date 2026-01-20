尾牙、春酒頻繁 新北警今起45天防制酒、毒駕大執法

酒（毒）駕行為零容忍，新北警今起至3月5日起展開為期45天大執法，結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲場所密集路段、聯外道路及高風險時段地點加強取締，並結合唾液快篩強力打擊酒（毒）駕行為，守護春節期間用路安全。

新北市長侯友宜指出，毒駕與酒駕同樣會嚴重影響駕駛人判斷力與反應能力，近年查緝數據顯示毒駕問題依然嚴峻，經統計114年新北警取締酒後駕車計4586件，其中涉及公共危險罪者1757件；另施用毒品後駕車達1501件。此外，新北警1月14日最新數據指出，近42天內查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

侯友宜強調，已責成市府團隊及警察機關持續加強執法，對毒駕行為絕不手軟、全力以赴。尤其農曆春節將近，尾牙、春酒等聚會頻繁，酒駕與毒駕交織發生，對用路人安全構成更大威脅，相關取締及防制作為將進一步升級。

新北市警局呼籲，防制酒（毒）駕工作24小時不間斷，民眾務必落實「酒前不開車」原則，聚會時多利用大眾運輸工具、計程車或代駕服務；飲酒翌日若仍有交通需求，也應避免自行駕車，切勿心存僥倖，共同維護自身及其他用路人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康