侯友宜：財劃法修法新北統籌款增多 全力支援偏鄉

中央社／ 新北20日電
新北市長侯友宜（左）20日與石門、三芝區里長進行行動治理座談，會中表示，財劃法修法後，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，將全力支援偏鄉區公所，提供在地多一點建設。圖／新北市政府提供（中央社）
新北市長侯友宜（左）20日與石門、三芝區里長進行行動治理座談，會中表示，財劃法修法後，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，將全力支援偏鄉區公所，提供在地多一點建設。圖／新北市政府提供（中央社）

新北市長侯友宜今天表示，財劃法修法，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，因此，將全力支援偏鄉區公所，提供在地多一點建設。

市長侯友宜今天率市府局處團隊至北海岸，與石門及三芝區里長進行行動治理座談。

侯友宜致詞表示，石門及三芝山海景觀資源豐富，市府除積極攜手中央投入資源，也寬列偏鄉預算，推動護岸、防災等基礎建設及地方創生，促進地方經濟及觀光永續發展。

侯友宜指出，財劃法修法，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，所以對偏鄉區公所全力支援，請各公所要開始進行招標，提供在地多一點建設。

侯友宜表示，市府會與中央持續合作推動，把建設做到位，以讓偏鄉人口能回流、在地生根，成為久住、永續的宜居家園。

侯友宜在石門區公所接受媒體聯訪時，針對國民黨主席鄭麗文希望在農曆年前完成黨內新北市長人選的提名問題表示，在適當時間，黨會找出最適合人選。希望所有的市政都能不斷地延續下去，讓更好的人，來為新北市民服務。

侯友宜 偏鄉 財劃法 新北

相關新聞

社子島開發案持續推進 在地里長：97%居民贊成區段徵收

社子島開發案持續推進，北市府預計今年會將「區段徵收計畫書」送內政部審查。反對區徵的社子島自救會今赴內政部送1156件連署...

【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

台北市警察局長李西河本月15日屆齡退休，台北市長蔣萬安當天表示尚未收到內政部通知新局長人選。新聞披露未久，蔣即接到內政部長...

尖峰就塞！艋舺大道、中華路二段打結 北市交通局找解方

連接台北中正萬華和新北板橋的華翠大橋，北市下橋處為艋舺大道，但每到上班尖峰時，在中華路二段處就會與汽機車、公車等交會，導...

新北家防中心與東吳大學合推Capstone課程 同步招募社工助理

社工是社會重要的支持力量，新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作，就...

尾牙、春酒頻繁 新北警今起45天防制酒、毒駕大執法

酒（毒）駕行為零容忍，新北警今起至3月5日起展開為期45天大執法，結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲場所密集路段、聯外道...

侯友宜：財劃法修法新北統籌款增多 全力支援偏鄉

新北市長侯友宜今天表示，財劃法修法，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，因此，將全力支援偏鄉區公...

