北市二殯回饋金範圍擴大發放 信義、文山區各納新里受惠

北市議會今舉行第十次臨時大會，在「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」表決後通過，回饋金發放比例仍維持10％、適用的回饋里則是從半徑1公里擴大到1.2公里。適用新條例的信義區、文山區里長表示，一殯量能移到二殯後，確實增加里內負擔，有了回饋金能夠挹注里內公共事務。

新增回饋金範圍的雙和里長宋祥輝認為，以往里內距離一殯較遠，如今量能都搬到二殯，也使得殯葬業者到里內開業，同時也對里內交通有所影響，因此樂見回饋金擴大。

文山區則有萬盛里、興邦里納入1.2公里回饋範圍。興邦里長張朝雄表示，一殯的量能全都移轉到二殯，確實造成里內交通量變大，也影響當地居民進出。以回饋金的受益制度、科學數據來看，興邦里被納入並沒有不合理，也因為多了回饋金，里辦將有更多經費挹注在里內公共事務。

而原先就在回饋金範圍內的黎安里長劉梅菊說，因為里內人口數少，一年分配到的回饋金就是14萬元，是其他回饋金範圍的里最少的，所以對於回饋金是否從10％調高到12％，覺得影響不大。

議會表決過程中，大安文山議員苗博雅表示，殯葬回饋金擴大到1.2公里，引起地方爭端，「這也是第一次全大安區53個里反對這樣的政策。」由於回饋金並沒有提高，擴大後也會使得分配的回饋金變稀薄，且市府沒有提出擴大到半徑1.2公里的原因、數據，「會不會下次變成1.3、1.4公里？」

北市議員簡舒培也說，自治條例攸關大安文山當地權益，北市也有其他的鄰避設施會設有回饋金，「為什麼其他的沒有修正，就連一殯當初都沒有修過，二殯卻修了二次？」

北市議員王閔生也說，並不是為了反對而反對，而是希望能調高回饋金「把餅做大」；同時，擴大1.2公里若是因應交通衝擊，那市府應該拿出交通數據來講，否則欠缺溝通之下，犧牲了原有住民的權益。

最後，表決階段，擴大回饋金適用範圍到1.2公里，現場51人出席、反對者19人，贊成者31人，通過擴大。而回饋金維持10％議案，出席50人，支持者22人、反對者26人、棄權2人，回饋金維持10％。