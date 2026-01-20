三芝行動治理 里長反映漁港水深不足、市府評估改善

新北市長侯友宜今前往三芝區公所主持行動治理座談，與里長面對面交流地方需求。有里長聚焦反映後厝漁港水深不足、影響漁船進出等基層漁業問題，並關切漁港空間活化需求；市府則回應已啟動港區水深測量評估改善，同時也說明三芝多項重大建設進度。

後厝里長楊秀彥在會中指出，後厝漁港因港口水深不足，漁船進出須配合潮汐，影響作業便利性與漁港整體功能，盼市府協助改善水深問題，並進一步活化漁港空間，規畫漁民販售漁獲場地，提升漁港使用效益。

對此，新北市農業局回應，已針對港區水深啟動測量作業，後續將依測量結果評估是否進行局部浚深等改善工程，並同步請漁會彙整漁民實際使用需求，作為後續規畫漁港改善及相關建設的重要參考，市府將兼顧漁港安全與使用效益，審慎研議可行作法。

侯友宜也在會中聽取三芝區多項建設簡報，指出市府近年持續推動地方重大建設。其中，總經費約8250萬元的新北市立圖書館三芝分館新建工程，目前結構體完成度已達九成以上，預計於今年8月啟用，未來將提供居民更完善的閱讀空間與公共服務；同時也同步推動海灣公園整體規畫與雙灣自行車道建構，串聯芝蘭公園、後厝漁港及淺水灣，打造兼具生活機能與觀光特色的北海岸休憩廊帶。

市府並持續改善三芝沿海及生活環境，包括推動淺水灣景觀優化、芝蘭貨櫃市集改造，提升整體環境品質並活絡觀光人潮；另針對雙連石滬設置觀景平台與步道工程，延續地方文化特色，並持續向中央爭取後續經費。侯友宜強調，市府將在兼顧重大建設與民生需求的前提下，逐步完善交通、通學與休憩空間，讓建設真正落實到居民日常生活中。