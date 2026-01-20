安坑輕軌雙城站優化 性別友善廁所、電動車位動工

安坑輕軌因是無人車站，有民眾反映廁所量少相當不便。新北市捷運局啟動「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，今天舉行工程祈福儀式，全案預計今年10月完工，盼打造全方位轉運節點。

新北捷運局長李政安指出，「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，去年12月決標，工程內容包含整地、排水、滯洪沉砂池、景觀工程、照明、植栽、廁所興建、停車場工程等，總經費約4900萬。

李政安說，計畫除優化捷運站周邊公共設施，也補齊了停車與如廁需求，要將雙城站打造為兼具友善與永續的「全方位轉運節點」，會讓雙城站華麗變身。

李政安說，新建廁所全面導入「性別友善」及「無障礙設計」理念，打造更貼近市民需求的公共空間，落實全齡照護與友善使用環境。

新北捷運局說，安坑輕軌雙城站鄰近二叭子植物園，除市府農業局將新闢步道外，捷運局則重新規畫車站周邊空間，增設10格汽車停車位（含電動車專用及無障礙車位）、30格機車停車位（含無障礙車位）及8格自行車停車位。

捷運局說，這次工程除了新建地面上的設施，同步強化地下基礎建設，埋設排水箱涵、地下管線並設置滯洪池，有效降低強降雨期間積淹水的風險，搭配植栽綠化與景觀照明，營造兼具安全、友善與永續理念的公共環境，工程預計2026年10月完工，將有效串聯安坑輕軌與周邊觀光景點。