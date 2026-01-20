快訊

社子島開發案持續推進 在地里長：97%居民贊成區段徵收

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
社子島自救會今天上午將千位居民反對區段徵收的意見書親自送交內政部。記者葉信菉／攝影
社子島自救會今天上午將千位居民反對區段徵收的意見書親自送交內政部。記者葉信菉／攝影

社子島開發案持續推進，北市府預計今年會將「區段徵收計畫書」送內政部審查。反對區徵的社子島自救會今赴內政部送1156件連署書，籲中央拒收、拒審；在地里長說，97%居民都贊成區徵，他盼市府可放寬原住居民的認定，真正照顧世居居民。

士林區富洲里長陳惠民表示，目前97%居民都贊成社子島案區段徵收，但是北市府給的分戶條件是須於2018年6月26日前設籍的居民才有，市府雖稱這是要限制投資客，但對當地人是一大困擾，現在戶數不夠分配才來限制世居居民、剝奪在地人的權益，實在不公，例如有些人居住面積能夠配到3戶，卻因為沒有分戶，只能被配到2戶，造成家人間分配不平。

陳惠民認為，市府應放寬原住居民的認定，只要符合3項條件的在地居民，才能允許分戶、享有配（購）權；一是房子於1988年8月1日前建造，二是只要居住面積夠，如能配2戶就分2戶、若分再多戶也是以居住面積去計算，三是分戶條件須於2018年6月26日前設籍者。如此才是公平，也能真正照顧到世居的在地居民。

社子島自救會發言人李華萍指出，這批共615個門牌、1156份的意見書，都是由社子島所有權人或設籍在島上的成年居民親筆簽署，白紙黑字顯示社子島區段徵收案至今完全未取得居民的多數共識。

她籲內政部，要為真正的社子島在地居民伸張正義，在北市府未重新與居民商議保留社子島既有聚落的都市計畫前，內政部應拒收、拒審社子島區段徵收計畫書。

社子島 北市府 區段徵收

