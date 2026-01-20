社子島開發案持續推進 在地里長：97%居民贊成區段徵收

社子島開發案持續推進，北市府預計今年會將「區段徵收計畫書」送內政部審查。反對區徵的社子島自救會今赴內政部送1156件連署書，籲中央拒收、拒審；在地里長說，97%居民都贊成區徵，他盼市府可放寬原住居民的認定，真正照顧世居居民。

士林區富洲里長陳惠民表示，目前97%居民都贊成社子島案區段徵收，但是北市府給的分戶條件是須於2018年6月26日前設籍的居民才有，市府雖稱這是要限制投資客，但對當地人是一大困擾，現在戶數不夠分配才來限制世居居民、剝奪在地人的權益，實在不公，例如有些人居住面積能夠配到3戶，卻因為沒有分戶，只能被配到2戶，造成家人間分配不平。

陳惠民認為，市府應放寬原住居民的認定，只要符合3項條件的在地居民，才能允許分戶、享有配（購）權；一是房子於1988年8月1日前建造，二是只要居住面積夠，如能配2戶就分2戶、若分再多戶也是以居住面積去計算，三是分戶條件須於2018年6月26日前設籍者。如此才是公平，也能真正照顧到世居的在地居民。

社子島自救會發言人李華萍指出，這批共615個門牌、1156份的意見書，都是由社子島所有權人或設籍在島上的成年居民親筆簽署，白紙黑字顯示社子島區段徵收案至今完全未取得居民的多數共識。

她籲內政部，要為真正的社子島在地居民伸張正義，在北市府未重新與居民商議保留社子島既有聚落的都市計畫前，內政部應拒收、拒審社子島區段徵收計畫書。