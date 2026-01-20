侯友宜石門區行動治理聚焦綠石槽 步道串連富貴角設計中

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今到石門主持行動治理座談會時說，今天石門區預算比去年多了1億元，提醒工程建設及早作業招標。老梅里長許寶祿建議在綠石槽公園增設體健設施，改善休間空間，區公所回應已完成設計，並向市府爭取補助執行。

侯友宜今天帶領市府各局處長，前往石門區公所與當地里長們座談，當地立委洪孟楷和議員到場，觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處也派員列席。

石門區長吳家兆簡報維護道路和排水溝、新建護岸、設置簡易自來水、景觀改善等地方建設成果，以及社會福利執行方案，並拍攝「看見石門」微電影，行銷石門觀光景點、特色活動和石門三寶鐵觀音、肉粽和石花凍。

侯友宜表示，今年相對預算比往年多一點，特別請區公所寬列預算，並全力支援偏鄉。石門區公所去年預算約2.1億元，今年編了3.1億元，多了1億元，大部分用在建設。他提醒吳家兆要及早招標，及早施作，才符合大家對市政建設的期待。

侯友宜說，新北市這幾年進步非常的快，但偏鄉的感受沒有像都會地區那麼高，偏鄉人口老化、少子化的問題滿嚴重的，石門區總人口9994人，0至14歲只有637人，僅占6.37%。希望能夠讓偏鄉的人口回流，這是推動建設最大的信念。

提案討論時，區公所簡報歷年行動治理座談會列管38件提案，僅剩施作綠石槽木棧道及景觀平台，銜接富基富貴角燈塔步道仍列管。木棧道設計長約650公尺，串連富貴角步道至綠石槽，去年依海岸法申請通過，今年進行細部設計及施工。

綠石槽所在地老梅里長許寶祿說，綠石槽知名度提升，建議在海岸的綠石槽公園增設體健設施，改善休憩空間。里內主要道路老梅路多年未修，路面破損及龜裂，建議重鋪。

區公所表示，綠石槽公園增設體健設施，延伸涼亭與步道，都已完成細部設計，預估工程總經費675萬元，老梅路重鋪也已規畫設計，總經費600萬元，兩案都已向市府申請補助執行。

