社子島最後一哩路 上半年送區徵審查 北市：溝通大門始終沒關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
社子島自救會蒐集超過1056份由土地所有權人及設籍成年居民親筆簽署的「反對區段徵收」意見書，門牌的四分之一。自救會發言人李華萍（左）上午將千位居民的陳情意見副本送交內政部。記者葉信菉／攝影
社子島開發審查最後一哩路，北市府今年會送「區段徵收計畫書」給內政部審查。反對區徵的社子島自救會今則赴內政部陳情，盼內政部拒收。北市地政局土開總隊表示，市府目前正在擬「區段徵收計畫書」，預計今年上半年就會送內政部審，審查通過，就能啟動區段徵收。

社子島開發在即，社子島自救會成員今天上午赴內政部，遞交上千份居民「反對區段徵收」陳情書。土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，北市府的溝通大門始終都沒有關，甚至副市長李四川都曾透過里長盼溝通，不過自救會不願意。

范乾峯說，社子島的土地所有權人統計約有一萬兩千多人，自救會提出今天提出的一千多分連署中，僅有629位才有土地所有權，比例約占社子島的3%，重申盼持續希望與自救會成員溝通。

至於接下來的社子島開發進度，內政部已通過社子島區段徵收範圍與抵價地比例，范乾峯說，去年一整年，北市府已經辦理地方的事業計畫公聽會、協議價購會議、區段徵收公聽會，正在擬定區段徵收計畫書，預計今年上半年，會送內政部審查，審查通過之後，就能啟動區段徵收。

社子島 區段徵收 內政部

