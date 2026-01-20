【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

台北市警察局長李西河本月15日屆齡退休，台北市長蔣萬安當天表示尚未收到內政部通知新局長人選。新聞披露未久，蔣即接到內政部長劉世芳電話，告知新局長是原高雄市警察局長林炎田，並在今天上任。林是刑事幹才，可為首都治安作出貢獻，但民進黨執政處理警界人事越來越不尊重在野黨地方首長，未免格局太小。

首都警察局長是警界人事重中之重，歷來多位北市警察局長也都出掌警政署，人事異動自然受到關注。但是民進黨執政後，對於政治不同顏色的首都市長不夠尊重，這次李西河屆齡退休，又再度展現專斷作風，令人搖頭。

李西河退休日已可預期，內政部、警政署早就應該啟動相關人事作業。但是直到李退休當天都沒有公布新局長人選，若不是當天蔣萬安訪表示尚未收到中央通知，劉世芳恐怕也不會打這通遲來的電話。

民進黨對蔣萬安的不尊重，在一年多前李西河接任台北市警察局長時就上演過一次。依慣例，警察局長人事通常由中央提供數名合適人選，再由地方首長圈選，雙方達成共識後再由中央發布。不獨首都的局長，其他的縣市的局長亦然。

讓人意外的是，前年5月警界人事異動，當時內政部提出李西河與方仰寧兩名人選供蔣萬安圈選，蔣明確表達屬意具交通專長的方仰寧，但內政部卻強行公布由李西河接任。蔣萬安當時形容「與中央有溝沒有通」、「被中央擺了一道」，當時的內政部長是劉世芳，她辯稱「溝通就是這樣，不會100%大家都滿意，互相尊重」。

這次內政部連提出圈選名單的程序都省略了，老局長都退休了，市長還不知道誰來接，劉世芳看到新聞直接打電話告知新局長就是林炎田，而且是20日上任；劉世芳擺明了，不管市長接不接受， 就是林炎田接局長，而且上任日期都敲定了。劉世芳之前說的「互相尊重」，現在聽來格外諷刺。

倒是蔣萬安表現內斂，上次李西河事件還傳出抱怨「有溝沒有通」、「被擺了一道」，但這次事後受訪他僅說劉世芳有跟他通過電話，就等警政署人事發布，但他已要求警察同仁堅守崗位，絕對不會發生治安空窗期。蔣萬安不談情緒，把首都治安擺第一位，格局已非昔日可比。

內政部對於這次警界人事作業有相關說明，政務次長表示，這次高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。

但有意思的是，林炎田3年前接任高雄市警察局長時，內政部是先徵詢高雄市長陳其邁並獲陳同意後才發布；這次林炎田北上出任首都局長，內政部、警政署派原航空警察局局長趙瑞華接任，也是先提出名單，陳其邁對趙的過往表現表示認可後才出線。為什麼陳其邁可以徵詢、可以圈選，蔣萬安就不行？

其實，蔣萬安並非唯一不被中央尊重的首都市長，他的「學長」柯文哲也領教過。2017年9月內政部長葉俊榮無預警撤換時任台北市警察局長邱豐光，改派陳嘉昌接任，邱是柯的愛將，柯大為不滿，指這個人事命令是在發布前30分鐘才被告知。柯文哲為此動肝火，甚至三度拒見陳嘉昌。

相較扁朝時期，民進黨倒是比較尊重地方首長。2000年8月，當時台北市警察局長王進旺升任警政署長，當時市長馬英九對於中央片面宣布王的人事命令感到不滿，但接任的局長由馬英九主導，並拔擢當時的台中市警察局長王卓鈞，時任內政部長張博雅也明確表示人事完全由馬主導。當時民進黨還有容許地方首長「 欽點」局長的雅量，如今這種雅量僅及綠營執政縣市？