凍漲！台中第五市場「百元年菜」22日開賣 10道菜只要1450元

迎接農曆新年，由長者服務的台中市不老食光餐廳今年首度推出年菜組合，多道經典必吃料理，預購即日起至1月26日。台中第五市場丸東商號連續14年在春節前推出「百元年菜」，最便宜年菜只要100元，因為菜色豐富、價格划算，每年吸引排隊購買人潮。

台中市社會局透過OT模式活化文化資產宮原武熊宅邸，攜手弘道老人福利基金會共同打造不老食光餐廳，以銀髮就業為核心，共有16位阿公、阿嬤投入餐飲服務，平均年齡67歲，最高齡74歲。長輩們化身料理職人，用心烹煮、堅持手作每一道經典家常菜。

社會局表示，不老食光餐廳用心經營獲國內外高度肯定，至今吸引超過80萬人次造訪；餐廳今年首度推出年菜組合，包含經典必吃的「瓜仔/梅乾菜手打肉丸子」、「媋媋阿嬤ㄟ梅乾菜控肉」，以及暢銷主菜「祖傳京醬肉絲」、「香嫩優格咖哩雞柳」與甜點「藍莓生乳酪獨享盒」，年菜採預購制，民眾可到店取貨或冷凍宅配。

台中第五市場丸東商號連續14年在春節前推出「百元年菜」，有米糕、佛跳牆、蹄膀、砂鍋魚頭、人蔘雞湯、鯧魚米粉等年菜，最便宜只要100元，因為物美價廉，常有民眾清晨排隊購買，甚至有民眾特地做高鐵到台中購買，每年均供不應求。

丸東商號老闆李西東表示，今年萬物齊漲，人力成本漲，原物料也較去年漲1成，但為了回饋民眾，今年年菜凍漲，最便宜年菜仍維持100元，購買全套10道菜，包含佛跳牆及紹興醉豬腳，只賣1450元。