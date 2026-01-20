尖峰就塞！艋舺大道、中華路二段打結 北市交通局找解方

連接台北中正萬華和新北板橋的華翠大橋，北市下橋處為艋舺大道，但每到上班尖峰時，在中華路二段處就會與汽機車、公車等交會，導致車流壅塞狀況，北市議員也接獲不少民眾陳情反映。交通局表示，初步規畫消減既有分隔島、拓寬車道等，但由於工程浩大，需要再與相關單位評估。

北市議員劉耀仁表示，艋舺大道接中華路、往西門町方向，長期在上班尖峰時段壅塞、混流、險象環生的問題。尤其是和平醫院前公車班次密集，加上中華路二段的車流湧入，常出現多車道併入、併出的情形，與一般車流交織。

另外，他說，在艋舺大道開往中華路、聯合醫院前的交會處，上游為4車道，下游縮減為3車道，上下游車道數不一致，大量車流在匯流點被迫集中，導致交織嚴重、車流無法順利消化，造成瓶頸。

北市議員洪婉臻也說，由於車道縮減不均的狀況，即便是等候公車，都會有縮減狀況導致上班上課都會遲到，經常接到很多陳情。

交通局表示，初步的規畫是削減既有分隔島，將艋舺大道與中華路口拓寬為4車道，降低車道突然縮減所造成的壓力。同時，在聯合醫院前的中華路內側車道調整為公車專用道，並在分隔島上設置島式公車站。

交通局說，這樣能讓公車可以在上游就提前進入內側直行，不再與一般車輛反覆交織、切換，進而從根本解決匯流與交織的狀況。

交工處補充，由於該案改善工程範圍大，需要調整工程項目包含排水系統調整、分隔島打除、植栽與路燈遷移、公車路線與站位調整、捷運與鐵路禁限建規範等，後續將召集相關單位確認細節再設計。