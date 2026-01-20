影／社子島居民反區段徵收 批「柯規蔣隨」讓北市負債逾1800億

「停止強徵！留島留人！」社子島自救會自上月展開全島掃街，蒐集超過1056分居民簽署「反對區段徵收」陳情書，今率居民赴內政部遞交，並提三大訴求，批北市前市長柯文哲追求政績，強制區段徵收，現任市長蔣萬安更「柯規蔣隨」，且北市財政為單一地區開發，就要負債超過1800億，呼籲內政部駁回。

社子島自救會發言人李華萍表示，這批總計615個門牌、共1156分意見書，都是由社子島所有權人，或設籍於島上的成年居民親筆簽署，白紙黑字顯示，社子島區段徵收案至今完全未取得居民的多數共識。社子島居民不反對發展，反對的是導致留島不留人、居民被迫離開原有生活圈的全面區段徵收。

李華萍批，區段徵收下的「安置」實際上是要求居民背負高額貸款，才能繼續居住在原本生活的家園，年輕世代仍難以回流、長輩被迫還是會被迫離開世代居住的家園，自救會的訴求「解除禁建」、「原地改建」、「九大聚落完整保留」，呼籲內政部應命北市府重新擬定可完整保留社子島現有聚落的都市計畫草案。

本全律師事務所律師詹順貴表示，社子島已受禁建長達56年，依據都市計畫法第26條，本應每三到五年進行一次通盤檢討，但台北市府長期怠慢，柯文哲為追求政績，捨棄正當的通盤檢討程序，改走第27條「迅行變更」路徑，無視當地人文，強推區段徵收，目前該計畫雖已審定但尚未公告，呼籲內政部都委會應撤銷此計畫，將案子退回台北市政府，要求以負責任的通盤檢討方式辦理，才能兼顧居民發展需求與都市計畫原理。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，這些居民連署是今年地方選舉絕對不容小覷的民意，已經超過社子島總選舉人數的十分之一，放在前屆議員選舉會是社子島上的第二高票。社子島都市計畫卡關的根源，在於柯文哲一意孤行，不依循全國各地都市計畫開發多會主動保留密集聚落的慣例，堅持要將社子島由超過2千棟建物組成的現有聚落全數納入區段徵收，以致聚落內居民高比例強烈反對。

許博任指出，市府為了剷平聚落，也將要付出全國前所未見，超過1300億的安置成本，興建社子島原居民多數仍無法負擔的安置住宅，此舉將使台北市財政為單一地區開發，就要負債最高超過1800億，平均每個市民要為社子島開發案負債超過7萬元，包含蔣萬安在內應拿出勇氣為社子島居民與全體台北市民「除錯」，一起站出來終止現行錯誤的社子島計畫，與社子島居民商議新的都市計畫草案。