蘆洲兒九公園整建完成 今啟用新增步道、體健設施
因應都市快速發展與住宅密集化，市民對休憩與運動空間需求日益提升，新北市政府擴大整建蘆洲區兒九公園，增設綜合式體健設施與休憩步道，工程今全面完工並啟用，提供居民就近運動、放鬆身心的公共休憩空間。
新北市工務局長馮兆麟表示，兒九公園基地位於信義路與民生街交叉口，鄰近徐匯中學及溪墘湧蓮活動中心，原為私人停車場用地，基地四面臨路，兩側緊鄰既有公園。為提升土地使用效率，市府於去年10月啟動公園開闢工程，投入約650萬元經費，歷時約3個月完成整建，並與鄰近溪墘公園串聯，形塑更完整的鄰里生活圈，提供居民舒適的日常活動環境。
新工處長簡必琦指出，近年全民健身風氣盛行，傳統體健設施已逐漸難以滿足民眾多元化的運動需求，兒九公園此次特別設置綜合式體健設施，提供較高強度的訓練選擇，協助民眾加強全身肌力，提升運動效果。
他也說，園區同時保留原有簡易型體健設備，兼顧不同年齡層與體能狀況的使用需求，讓民眾可依自身狀況選擇合適的運動方式。整體公園面積約489平方公尺，期盼打造兼具健康促進與社交互動功能的友善社區空間。
