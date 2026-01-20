影／社子島自救會送交連署書 籲內政部拒審區段徵收案

社子島自救會去年12月啟動全島掃街行動，蒐集到超過1056份由土地所有權人及設籍成年居民親筆簽署的「反對區段徵收」意見書，連署門牌數達615戶，已超過社子島2423個門牌的四分之一。自救會上午將千位居民的陳情意見副本親自送交內政部，呼籲內政部成為社子島居民的後盾，拒收、拒審社子島區段徵收計畫，並要求台北市政府立即與居民協商，提出保留既有聚落的新都市計畫草案。

社子島自救會發言人李華萍指出，此次送交內政部的意見書總計1156份，涵蓋615個門牌，皆由社子島土地所有權人或設籍於當地的成年居民親筆簽署，白紙黑字清楚顯示，社子島區段徵收案至今並未取得居民的多數共識。