冷空氣正南下...南港公園梅花開了 把握最佳賞花期  

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市南港公園的梅花目前已陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。圖／北市公園處提供
台北市南港公園的梅花目前已陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。圖／北市公園處提供

今天是24節氣的「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，預估本波最低溫可能出現於明天深夜至周四清晨。也正因天冷，台北市南港公園的梅花目前已陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。

台北市公園處表示，民眾不妨1月中下旬走訪南港公園，把握梅花花期，感受冬季限定的自然美景。

公園處表示，梅花屬晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，開花準備早在前一年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成，但尚未立即開花。花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，這是植物因應季節變化的重要生理調節機制，可避免不利時節過早開花。

隨著季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，使花芽恢復生理活動，進而於冬季綻放。

南港公園管理所主任莊國境表示，目前園內梅花已隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，預期花況將於近期持續展開，園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致，歡迎您前來賞花、拍照及進行自然觀察。

提醒賞梅期間，民眾遵守公園使用規範，勿攀折花枝或踩踏草地，並維持園區整潔；另近期氣溫偏低，請大家外出賞花時注意保暖。歡迎大家把握花期，於冬日暖陽下走進南港公園，欣賞梅花迎寒綻放的冬日風采。

