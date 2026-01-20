聽新聞
北市社宅1房、2房難搶 中繼宅43戶空著

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱洪子凱／台北報導
北市長蔣萬安（後排中）昨赴信義區里長座談，大仁里長蔡桂清陳情，指里內有8處基地陸續推動都更改建，民眾迫切需要中繼宅安置。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安（後排中）昨赴信義區里長座談，大仁里長蔡桂清陳情，指里內有8處基地陸續推動都更改建，民眾迫切需要中繼宅安置。記者曾原信／攝影

北市長蔣萬安推大都更，為安置都更住戶，社宅提供5%當中繼宅使用。因房型規畫與需求不符，需求最大的三房型都更民眾排不到，有27戶一房型、16戶二房型空放，但全北市卻有6千多民眾排隊申請不到一、二房社宅。蔣萬安指示檢討房型調配。

蔣萬安昨赴信義區里長座談，大仁里長蔡桂清陳情，指里內有8處基地陸續推動都更改建，許多民眾關心將來基地拆除後，迫切需要「中繼宅」安置，居民憂心不知中繼宅要等多久？蔡以目前市府保留的44戶中繼宅為例，一房型還有27戶空著，但全北市在等一房型的候補數高達3千9百多位民眾；二房型仍保留16戶，全北市卻有1908戶民眾在等抽二房型。

「需要中繼宅的人很多，因這裡很多人都住了50年以上，希望就近等都更。」蔡桂清也建議蔣市長，中繼宅應以75歲長者、中低收入、身心障礙者優先。

都發局長簡瑟芳坦言，確實所有都市更新案推動過程，大家申請住中繼宅都是依照順序，里長關心、建議的房型配比，都發局會逐步檢討，目前規畫以一、二房型為主，但里民反映三房型需求較大，會滾動式調整。

「社宅中繼宅若沒有使用，當然就浪費了。」蔣萬安說，依照法規，北市社宅有5%保留給公辦都更的中繼宅使用，裁示接下宅的社宅興建，要依照實際使用重新調整與配置，要求都發局針對中繼宅房型重新規畫。

至於北市中正萬華的南機場夜市整宅公辦都更，市府協調在周邊國防部的2400多坪「九號基地」蓋社宅，部分作為公辦都更中繼宅，不過在地新和里長邱惠雯嘆，里內人口數已達8千多人，屬相當大的里，中繼宅或社宅進駐，勢必增加負擔及管理上的困難，呼籲政府要完善且長遠看發展方向。

更新處表示，因屬國防部土地，將後續追蹤基地的推動進度。

