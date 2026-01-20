聽新聞
0:00 / 0:00

汙水下水道工程頻流標 李鴻源：人與制度問題

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
汙水下水道工程施工環境差，加上缺工缺料影響廠商意願。記者葉德正／攝影
汙水下水道工程施工環境差，加上缺工缺料影響廠商意願。記者葉德正／攝影

汙水下水道接管普及率是城市進步指標，近年全台瘋搶預算，加上缺工缺料，新北多項汙水下水道工程經歷多次流標才完成。前內政部長李鴻源直言，汙水下水道工程並非高難度技術，真正讓廠商卻步的是缺工缺料、棄土去化，及政府整體工程量能規畫失衡的「人與制度」問題。

新北現有15案汙水下水道工程進行中，包括三鶯二期10標、12標汙水下水道工程、土城抽水站增建及塔寮坑溪南側低地排水設施，都經8次流標後才順利標出，另林口水資源回收中心二期擴建工程流標7次後才決標，都顯示汙水下水道雖然對民生重要，廠商卻興趣缺缺。

李鴻源指出，公共工程流標原因常是標案單價不具吸引力，在缺工缺料環境下，營造廠即使有能力，也未必願意承擔風險，近期廢土去化問題嚴峻，棄土管控趨嚴，許多工程挖得出來卻沒地方去，讓業者裹足不前。

他也點出，前幾年台積電等科技建廠的磁吸效應，也進一步排擠公共工程市場，民間大廠給的單價高，付錢又爽快，吸走工人與專業廠商，使得公共工程乏人問津，這並非單一縣市能自行解決的問題。

李鴻源說，汙水下水道不像捷運高度複雜，但施工過程高度貼近民眾生活，經常需要挖路，牽涉地上物拆遷協調，「互動成本高」，蓋房子土地現況清楚單純，要蓋汙水地下道，面臨很多人的問題需要時間溝通。

李也說，民進黨政府推動前瞻基礎建設規模達8000多億元，加上地方配合款，總量超過1兆元，台灣營造業一年可消化的工程量約3千億元，「我本來只能吃3碗飯，現在一下要我吃6碗，誰有辦法？」加上國際情勢變化、地緣政治風險、美國關稅政策影響原物料價格，鋼筋、混凝土等成本波動難以預測，讓一標動輒3到5年的工程風險大增，業者自然不敢投標。

延伸閱讀

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

不是工程難、是沒人想做 李鴻源點出汙水下水道頻流標關鍵

侯友宜卸任前拚全市汙水接管數130萬戶 「不想欠債離開」

險遭剷除轉正名！彰化公會堂日治消防栓門柱列歷史建築附屬設施

相關新聞

劉世芳談社宅用地縮減…新北：免費土地變少 會持續推動

內政部長劉世芳日前指出，未來以素地直接興建的社會住宅比例可能會下降，並提到北北桃中在推動及溝通上出現困難。對此，新北市城...

汙水下水道工程頻流標 李鴻源：人與制度問題

汙水下水道接管普及率是城市進步指標，近年全台瘋搶預算，加上缺工缺料，新北多項汙水下水道工程經歷多次流標才完成。前內政部長...

北市社宅1房、2房難搶 中繼宅43戶空著

北市長蔣萬安推大都更，為安置都更住戶，社宅提供5%當中繼宅使用。因房型規畫與需求不符，需求最大的三房型都更民眾排不到，有...

新北汙水下水道接管 今年拚達130萬戶

汙水下水道被視為看不見的隱形工程，卻與民眾生活息息相關。新北市長侯友宜昨到三峽視察接管工程，三鶯地區位於高處地勢落差大，...

淡水區淡信慈善基金會送暖 「衣」「童」幸福公益助弱勢

為了要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡水信用合作社所成立的淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心，一起舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，邀請約50位的弱勢兒童家庭來到淡水捷運站前方的購物廣場，要帶著這些家庭免費的進到服飾店當中來挑選新衣，基金會表示，今年是第6年舉辦，新年換新衣，象徵新的開始，透過實際的作為，來幫助他們。

平溪區新任區長劉廉中上任 勤走基層傾聽地方需求

平溪區新任區長劉廉中於1月16日正式上任，原任中和區副區長的他，初到平溪即展現積極態度，上任後隨即展開基層走訪行程，拜會地方里長，深入了解平溪各里狀況與地理環境，期盼在最短時間內掌握地方需求，為居民提供更貼近民意的施政服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。