新北汙水下水道接管 今年拚達130萬戶

汙水下水道被視為看不見的隱形工程，卻與民眾生活息息相關。新北市長侯友宜昨到三峽視察接管工程，三鶯地區位於高處地勢落差大，施工難度高，侯直言「現在做的都是困難的地區」，全新北15案同時施工，新北今年接管戶數可達130萬戶，2030年可完成140萬戶，年底卸任前全力拚接管數，侯打趣說「不想欠你們債就離開」。

有鄰長說，過去民宅後巷堆積許多雜物、違章物阻礙通行，經改造後不僅更寬闊，最重要是沒有蚊蟲了。

侯友宜視察三峽地區三鶯二期第10標及第12標汙水下水道工程，談到兩標工程預計2028年完工，屆時三峽可接管8610戶，讓接管率偏低的三峽區提升至51.18％。

新北市長侯友宜（中）昨到三峽視察汙水下水道工程，預告今年接管戶數要達130萬戶。三峽鳶山里汙水下水道工程完工後，後巷不再飄異味。記者葉德正／攝影

侯一行人在大勇路視察鳶山里下水道工程時，里長周文美看到侯友宜直呼「施工後真的差很大」，周邊住戶陳姓鄰長說，過去民宅後巷，因堆積許多雜物還有違章物難通行，改造後更寬闊，蚊蟲問題也改善了。

新北市水利局說，為持續提升市民生活品質，市府今年自籌12.94億元投入汙水建設，讓各區接管工程不間斷。

新北2019年至2025年完成35萬806戶汙水用戶接管，占六都接管總數的33%，累計接管戶數達127萬4682戶，整體汙水處理率達92.64%，今年底預計接管數達130萬戶，2030年目標140萬戶。

水利局長宋德仁說，汙水接管施工充滿挑戰，面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，透過專業技術與溝通，將這項吃力不討好的工作轉化為後巷環境改善的契機。

議員江怡臻說，為加大接管能量，新北自籌比率超過43％，三峽、樹林、鶯歌接管率要加快腳步。議員蘇泓欽則說，大三鶯地區接管率不到50%，對比全市超過7成，有一大段距離，可理解疫情過後缺工缺料衍生的工程發包問題，但還是要加速把基礎工程做好。