整合市府各局處及社區民力 新北警全面強化護童勤務

為維護國小學童通學安全確保校園周邊交通順暢，新北市府整合警政、教育及社區資源，除結合教師、志工、警察、義交、義警、民防外，將投入更多民力維護校園周邊交通安全，系統性整合護童專案勤務人力，攜手維護新北市國小學童通學安全。

新北市警察局長方仰寧今天召開護童專案勤務示範觀摩協調會，邀集市府教育局、民政局、板橋區公所、板橋國小、黃石里里長及義交、義警、民防及志工等幹部參加，研擬將更多民力投入校園周邊維護交通安全。