整合市府各局處及社區民力 新北警全面強化護童勤務
為維護國小學童通學安全確保校園周邊交通順暢，新北市府整合警政、教育及社區資源，除結合教師、志工、警察、義交、義警、民防外，將投入更多民力維護校園周邊交通安全，系統性整合護童專案勤務人力，攜手維護新北市國小學童通學安全。
新北市警察局長方仰寧今天召開護童專案勤務示範觀摩協調會，邀集市府教育局、民政局、板橋區公所、板橋國小、黃石里里長及義交、義警、民防及志工等幹部參加，研擬將更多民力投入校園周邊維護交通安全。
方仰寧強調，維護學童安全警察責無旁貸，將列為重點工作項目，本次示範觀摩協調會也請各分局長列席，要求各分局比照推廣至轄內各國小，未來將持續依各校實際需求滾動式檢討修正，深化與教育單位及社區之合作，協力打造安全、快樂的通學環境，讓孩子安心上學。
