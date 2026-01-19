守護新北安全座談會中和登場 大黃蜂偕警察大頭娃娃登場助陣

為了要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡水信用合作社所成立的淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心，一起舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，邀請約50位的弱勢兒童家庭來到淡水捷運站前方的購物廣場，要帶著這些家庭免費的進到服飾店當中來挑選新衣，基金會表示，今年是第6年舉辦，新年換新衣，象徵新的開始，透過實際的作為，來幫助他們。

2026-01-19 19:41