守護新北安全座談會中和登場 大黃蜂偕警察大頭娃娃登場助陣

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市警察局長方仰寧強調危機發生時保持冷靜並遵循指揮是關鍵。記者黃子騰／翻攝
為強化民眾安全意識，新北警在人口稠密的中和分局舉辦首場安全座談會，考量台灣面臨地震及複合型災害風險，除交通、治安宣導外，納入防災與突發危機應變，將防災、避難、交通及治安做出行動指引，讓民眾掌握何時應避難及降低風險。

為了打破政令宣導的嚴肅感，中和分局特別安排由大黃蜂變形金剛手持小橘書，再搭配警察大頭娃娃與民眾近距離互動，並由刑大、交大及民防管制中心人員宣導災害發生時疏導措施，強化居家防護，並防範假訊息與詐騙，以及何時應避難及降低自身風險等觀念。

新北市警察局長方仰寧會中強調，危機發生時保持冷靜並遵循指揮是關鍵，透過具體案例與模擬，能讓民眾真正做到理解、記得、做得到。中和分局長陳宇桓表示，本次座談成功將安全意識深耕社區，未來將結合社區力量，共同守護新北市城市安全與生活秩序。

中和分局長陳宇桓表示將結合社區力量守護新北市安全。記者黃子騰／翻攝
大黃蜂變形金剛與警察大頭娃娃登場助陣。記者黃子騰／翻攝
大黃蜂變形金剛與警察大頭娃娃登場助陣。記者黃子騰／翻攝

中和 災害 詐騙 地震 小橘書 警察 方仰寧 民防

