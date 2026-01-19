快訊

劉世芳談社宅用地縮減…新北：免費土地變少 會持續推動

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
內政部長劉世芳日前指出，未來以素地直接興建的社會住宅比例可能會下降，並提到北北桃中在推動及溝通上出現困難。（圖為塭仔圳青年社會住宅模擬圖）圖／新北市城鄉局提供
內政部長劉世芳日前指出，未來以素地直接興建的社會住宅比例可能會下降，並提到北北桃中在推動及溝通上出現困難。對此，新北市城鄉局長黃國峰表示，關鍵不在於是否繼續興建社宅，而是「免費的土地愈來愈少」，在土地取得與興建成本高漲下，中央與地方都必須面對現實條件調整策略，但社會住宅並不會因此停建。

黃國峰說明，中央過去主要利用國有地興建社宅，但目前可無償使用的國有土地已相當有限，部分土地需透過有償撥用方式取得，例如營改基金土地，增加中央興建負擔。他指出，中央先前也曾希望地方在市地重劃或區段徵收時，六都畫設5%土地、非六都畫設3%土地作為社宅用地，並由中央購買後興建，但隨著土地與興建成本上升，相關規畫勢必面臨調整。

黃國峰表示，中央近期與桃園、新北等地溝通時，也提到因財政與土地限制，未來直接新建的量能可能不如過往，因此希望搭配包租代管等方式補充。他指出，目前民間仍有約90多萬戶空餘住宅，中央期望透過包租代管釋放市場量能，作為短期因應手段。

不過，黃國峰也直言，包租代管與租金補貼屬於經費支出，用完即止，與新建社宅作為長期公共資產仍有本質差異；地方政府仍會持續盤點可用土地推動社宅，但在人力與財力有限下，推動步調將採取較為穩健的方式。

他強調，社會住宅政策方向不會改變，但不需要急於追逐數字。他也指出，過去幾年社宅數量常被拿來作為政治喊話，但實務上更重要的是穩定、可持續地推動，確保興建品質與後續管理。

而從公開資料可觀察到，中央近年在台南、高雄投入較多社宅量能，北北桃與台中相對較少，相關數據可在營建署及國產署網站查詢。黃國峰表示，未來中央與地方仍會持續溝通協調，在現有條件下推動社宅政策向前。

