快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

3個半小時協商 僅北市府第二預備金明表決

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北即時報導
台北市議會議長戴錫欽會後受訪表示，經政黨協商後，第二預備金部分將在明天表決。記者邱書昱／攝影
台北市議會議長戴錫欽會後受訪表示，經政黨協商後，第二預備金部分將在明天表決。記者邱書昱／攝影

北市府今年度總預算尚未通過，包括二備金、秘書長等首長特別費、殯儀館回饋地方自治條例等仍暫擱，議會今下午3時政黨協商，經3個半小時車輪戰討論，僅剩市長蔣萬安的第二預備金仍無共識，明下午2時將上演表決大戰。藍綠黨團均甲級動員。

北市府今年度總預算，上周五送大會二輪討論後，僅剩暫擱項目今送政黨協商，包括蔣萬安7.4億元第二預備金，民進黨議員要求刪減5千萬元；另，議員索資提供資料時間3天為限，議員希望拿掉3天限制，委員會討論時並刪減秘書長李泰興特別費刪減1000元。

另外，台北畜產公司今年度預算，因民進黨議員洪健益不滿畜產公司將調高業者手續費，今天政黨協商也一度無共識，最後是採附帶相關文字處理，北市府與畜產公司續約之前，須向畜產公司收取使用補償費。

議長戴錫欽主持政黨協商結束後表示，今天政黨協商，蔣萬安第二預備金部分，民進黨團要求刪減相當金額，不過國民黨團不同意，希望原編列數額，所以將表決，其餘還在暫擱的部分，昨天都完成協商。

其中首長特別費原本被暫擱部分，今天政黨協商共識，是全數通案刪減1千元，秘書長李泰興特別費由47萬6400元，刪減1000元後，核准為47萬5400元。

民進黨 戴錫欽 第二預備金 北市

延伸閱讀

戴錫欽談新北選情…與李四川民調縮小 蘇巧慧：團隊每天全力衝刺

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

與蘇巧慧民調縮小？何時表態參選？ 李四川回應曝光

新北市長藍營人選未定 戴錫欽憂：李四川與蘇巧慧差距縮小中

相關新聞

淡水區淡信慈善基金會送暖 「衣」「童」幸福公益助弱勢

為了要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡水信用合作社所成立的淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心，一起舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，邀請約50位的弱勢兒童家庭來到淡水捷運站前方的購物廣場，要帶著這些家庭免費的進到服飾店當中來挑選新衣，基金會表示，今年是第6年舉辦，新年換新衣，象徵新的開始，透過實際的作為，來幫助他們。

平溪區新任區長劉廉中上任 勤走基層傾聽地方需求

平溪區新任區長劉廉中於1月16日正式上任，原任中和區副區長的他，初到平溪即展現積極態度，上任後隨即展開基層走訪行程，拜會地方里長，深入了解平溪各里狀況與地理環境，期盼在最短時間內掌握地方需求，為居民提供更貼近民意的施政服務。

新北市玉天慈善會關懷慰問 凝聚愛心送暖到家

新北市玉天慈善會秉持「凝聚每一份愛，點亮每一顆心」的宗旨，於1月18日舉辦關懷慰問活動，由志工團隊親自將愛心物資送達關懷戶家中，實際行動傳遞社會溫暖，讓弱勢家庭在寒冬中感受到關懷與支持。

3個半小時協商 僅北市府第二預備金明表決

台北市政府今年度總預算尚未通過，包括二備金、秘書長等首長特別費、殯葬自治條例等仍暫擱，議會今下午3時政黨協商，經3個半小...

「臺北市老照片」徵選成果展現 城門興衰映照城市變遷

臺北市立圖書館自民國96年起持續辦理「臺北市老照片」徵選活動，蒐集並呈現臺北城歷史影像。本次，北市圖將透過老照片回望臺北府城東、南、西、北城門，從現存建築到已消失城門之歷史記錄，說明臺北城門的演變脈絡

天慈愛心功德會「點亮希望 讓愛飛揚」 發放1,157戶弱勢家庭關懷金

社團法人中華民國天慈愛心功德會於17日於板橋民生公園活動中心，舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，除了發放板橋區95戶、樹林區162戶、三重區900戶等共1,157弱勢家戶，每戶3,000元關

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。