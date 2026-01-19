3個半小時協商 僅北市府第二預備金明表決

北市府今年度總預算尚未通過，包括二備金、秘書長等首長特別費、殯儀館回饋地方自治條例等仍暫擱，議會今下午3時政黨協商，經3個半小時車輪戰討論，僅剩市長蔣萬安的第二預備金仍無共識，明下午2時將上演表決大戰。藍綠黨團均甲級動員。

北市府今年度總預算，上周五送大會二輪討論後，僅剩暫擱項目今送政黨協商，包括蔣萬安7.4億元第二預備金，民進黨議員要求刪減5千萬元；另，議員索資提供資料時間3天為限，議員希望拿掉3天限制，委員會討論時並刪減秘書長李泰興特別費刪減1000元。

另外，台北畜產公司今年度預算，因民進黨議員洪健益不滿畜產公司將調高業者手續費，今天政黨協商也一度無共識，最後是採附帶相關文字處理，北市府與畜產公司續約之前，須向畜產公司收取使用補償費。

議長戴錫欽主持政黨協商結束後表示，今天政黨協商，蔣萬安第二預備金部分，民進黨團要求刪減相當金額，不過國民黨團不同意，希望原編列數額，所以將表決，其餘還在暫擱的部分，昨天都完成協商。

其中首長特別費原本被暫擱部分，今天政黨協商共識，是全數通案刪減1千元，秘書長李泰興特別費由47萬6400元，刪減1000元後，核准為47萬5400元。