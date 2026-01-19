淡水區淡信慈善基金會送暖 「衣」「童」幸福公益助弱勢

為了要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡水信用合作社所成立的淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心，一起舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，邀請約50位的弱勢兒童家庭來到淡水捷運站前方的購物廣場，要帶著這些家庭免費的進到服飾店當中來挑選新衣，基金會表示，今年是第6年舉辦，新年換新衣，象徵新的開始，透過實際的作為，來幫助他們。

基金會董事長呂孫綾表示，過去在蘇巧慧委員，在立法院就是她的好戰友，兩人不只關注親子、兒童福利等政策，更長期為淡水居民發聲，活動現場還有許多攤位，不僅是讓假日在捷運淡水站後方的遊客，可以逛市集體驗在地小吃還有手作植物等等，過去淡信慈善基金會，相當關心弱勢兒少家庭，用實際的行動來幫助他們，讓這些家庭增添新衣物。此外這次立委蘇巧慧出席參與。

立委蘇巧慧指出，呂孫綾持續耕耘地方，投身公益、促進兒童福利，擔任「淡信慈善基金會」董事長，攜手「淡水家扶中心」，連續6年舉辦「衣童幸福微笑」聯合慈善公益活動，幫助超過300個家庭，讓經濟弱勢家庭的小朋友，可以在農曆年前到衣著門市購買新衣，迎接嶄新的一年。