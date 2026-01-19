平溪區新任區長劉廉中上任 勤走基層傾聽地方需求
平溪區新任區長劉廉中於1月16日正式上任，原任中和區副區長的他，初到平溪即展現積極態度，上任後隨即展開基層走訪行程，拜會地方里長，深入了解平溪各里狀況與地理環境，期盼在最短時間內掌握地方需求，為居民提供更貼近民意的施政服務。
平溪區長劉廉中表示，平溪地形特殊、交通及基礎建設具挑戰性，所幸自己具備工程背景，未來將善用專業，持續強化道路、排水等基礎建設，提升公共設施安全與使用品質。
此外，面對平溪高齡人口比例偏高的現況，區長劉廉中也將社會福利列為施政重點之一。他強調，未來會加強關懷長者相關政策與資源整合，讓社福措施真正落實到位，希望讓平溪居民對政策有感，讓長輩能安心在地生活，打造溫暖宜居的平溪。
