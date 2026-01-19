新北市玉天慈善會關懷慰問 凝聚愛心送暖到家

新北市玉天慈善會秉持「凝聚每一份愛，點亮每一顆心」的宗旨，於1月18日舉辦關懷慰問活動，由志工團隊親自將愛心物資送達關懷戶家中，實際行動傳遞社會溫暖，讓弱勢家庭在寒冬中感受到關懷與支持。

活動當天一早，志工們便齊聚會館進行物資整理與打包作業，準備內容包含白米、乾糧及各式生活必需用品。隨後在慈善會理事長親自率領下，志工團隊兵分多路，前往多戶關懷家庭進行到宅慰問，親手將物資送至住戶手中，並關心其生活近況。

玉天慈善會理事長廖大榮於活動中表示，慈善不只是物資的提供，更重要的是陪伴與關懷。他指出：「我們希望透過親自到訪，讓關懷戶感受到社會沒有忘記他們，每一份小小的付出，都可能成為他們繼續前行的力量。」

新北市玉天慈善會表示，未來將持續整合社會資源，推動更多關懷行動，期盼號召更多善心人士與志工一同投入公益，讓愛的力量持續在社會各個角落發光，為需要幫助的家庭帶來希望。