台南「鄭方形事件」延燒1年多 南市府反擊：別再拿孩子當工具

台南一名鄭姓男子指稱女兒在就讀幼兒園期間遭不當管教及性侵，案件歷經司法調查後，檢方作出不起訴處分，法院也裁定駁回交付審判，司法程序已告終結，但事件延燒一年多，鄭男仍持續於網路散布相關不實內容，甚至多次到台南跨年晚會鬧場，引發社會爭議。

台南市政府今由副市長葉澤山率教育局、法制處及多名民間團體代表開記者會，強調「不應以不存在的事件，持續傷害無辜孩子」，並呼籲民眾勿轉傳未經查證的影片及捐款訊息。

該起爭議發生在2024年，鄭姓男子稱其幼女在幼兒園遭不當管教及性侵，要求教育局提供完整監視器畫面，但教育局依法保護幼童隱私，僅同意提供閱覽，但不能公開或複製，鄭男在觀看後質疑影像被刪除、不提供，痛斥台南市教育局與業者聯手滅證。

教育局長鄭新輝指出，相關案件在去年2月20日經檢察官偵結不起訴，6月20日法院也駁回交付審判聲請，司法機關調查過程中，包含數位鑑識還原監視器畫面與扣案手機內容，均未發現任何犯罪事證，顯示指控內容與事實不符；針對管教不當部分，雖經認定非屬情節重大之不當管教，但仍針對教保員裁罰1萬5千元。

鄭新輝表示，鄭姓夫妻曾多次至教育局要求觀看相關影像，基於保障其他未成年兒童隱私，依法僅提供現場觀看，未能提供檔案，然而鄭男卻以非法方式取得影像，並剪輯他人孩童畫面斷章取義，藉此誤導社會大眾，甚至涉及募款行為。

此外，期間鄭男多次至教育局咆哮、用言語羞辱員工，甚至尾隨女性員工至廁所外拍攝，導致同仁身心壓力沉重，不實訊息也讓教育局員工多次遭受網路霸凌，有人更因此離職，對此教育局第一時間也已提出告訴。

教育局說，為提供正確資訊，即日起在教育局官方網站設置「鄭方形事件澄清專區」，彙整判決書、裁定內容、事件時間軸、懶人包與完整說明影片，並揭露鄭姓男子募款流向與意圖，盼協助社會大眾釐清事實，避免成為不實訊息的傳播者。

副市長葉澤山指出，鄭男行為已從尋求真相，轉變為透過孩子進行網路煽動與募款，不僅對其子女造成難以抹滅的標籤，也波及其他無辜家庭，市府將依法追究相關責任。

一名遭曝光孩童的家長今出面澄清，情緒激動地澄清事實真相，駁斥網路傳言全是子虛烏有。，強調孩子當時哭鬧僅因身體不適，並非網傳「受虐」，且家人與教育局並無任何關係，不實傳言已對家庭造成二度傷害，盼社會停止以訛傳訛。