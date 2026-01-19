天慈愛心功德會「點亮希望 讓愛飛揚」 發放1,157戶弱勢家庭關懷金

社團法人中華民國天慈愛心功德會於17日於板橋民生公園活動中心，舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，除了發放板橋區95戶、樹林區162戶、三重區900戶等共1,157弱勢家戶，每戶3,000元關懷金共347萬1,000元及愛心物資外，現場亦有音樂表演，社會局長李美珍特地到場致意感謝，場面溫馨。

社團法人中華民國天慈功德會於83年創立，致力服務弱勢家庭，並長年於新北地區舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，今年針對板橋區、樹林區及三重區低收入戶、中低收入戶及弱勢邊緣戶家庭，分區發放每戶3,000元關懷金，規模更勝過往。

天慈功德會理事長鄭呂碧雪表示，本次公益活動係結合德一、德心、德慈、江村、大樹等多家診所，以及多位響應支持的善心人士力量，才能圓滿促成。協會希望持續為弱勢家庭盡棉薄之力，並希望藉此拋磚引玉，吸引更多人投身公益行列。

社會局長李美珍出席活動並致意，感謝天慈愛心功德會結合多家醫療診所及各界資源，讓照顧弱勢的服務越做越大，上回發放801戶家庭關懷金，這次提高到1,157戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，點亮弱勢家戶的希望，令人敬佩。

聚傳媒