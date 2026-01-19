不是工程難、是沒人想做 李鴻源點出汙水下水道頻流標關鍵

汙水下水道工程被認為是城市進步指標，但近年全台瘋搶預算，加上缺工缺料，新北多項汙水下水道工程都標了至少8次才標出去。水利專家、前內政部長李鴻源直言，汙水下水道工程本身並非高難度技術，真正讓廠商卻步的，是缺工缺料、棄土去化，及政府整體工程量能規畫失衡的「人與制度」問題導致。

新北市目前有15案汙水下水道工程進行中，包括三鶯二期10標、12標汙水下水道工程、土城抽水站增建及塔寮坑溪南側低地排水設施，都經歷8次流標後才順利標出，另林口水資源回收中心二期擴建工程流標7次後才決標，都顯示汙水下水道雖然對民生重要，廠商卻是興趣缺缺。

李鴻源指出，公共工程流標最直接的原因常是標案單價不具吸引力，尤其在缺工缺料的環境下，營造廠即使有能力，也未必願意承擔風險，加上近期廢土去化問題嚴峻，棄土管控趨嚴，許多工程挖得出來卻沒地方去，更讓業者裹足不前。

他也點出，前幾年台積電等大型科技建廠的磁吸效應，也進一步排擠公共工程市場，民間大廠給的單價高，付錢又爽快，自然吸走有限的工人與專業廠商，使得公共工程乏人問津，這並非單一縣市能自行解決的問題。

李鴻源說，汙水下水道雖不像捷運高度複雜，但施工過程高度貼近民眾生活，經常需要挖路，還牽涉地上物拆遷協調「互動成本高」，蓋房子土地現況清楚單純，但要蓋汙水地下道，就有很多人的問題需要時間溝通。

李鴻源也說，當初民進黨政府推動前瞻基礎建設規模達8000多億元，加上地方配合款，總量超過一兆元，但台灣營造業一年可消化的工程量約僅三千億元，「我本來只能吃三碗飯，現在一下要我吃六碗，誰有辦法？」，加上國際情勢變化、地緣政治風險、美國關稅政策影響原物料價格，鋼筋、混凝土等成本波動難以預測，讓一標動輒三到五年的工程風險大增，業者自然不敢投標。